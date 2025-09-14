Keresés

Gazdaság

Sok telekomos nem fog örülni

2025. szeptember 14., vasárnap 18:48 | MTI
szolgáltatás hírközlés Telekom szünetel

Hálózati korszerűsítés miatt a héten időszakosan több településen és fővárosi kerületben is szünetelhetnek a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatásai. A társaság a honlapján közölt felsorolásban jelezte: a munkák miatt az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatásban is lehet kiesés, akár több órán át is.

Hatvan egyes részein hétfőn 8 órától kedden 18 óráig, Szombathelyen hétfőtől szerdán 16 óráig fordulhat elő időszakos szolgáltatáskiesés (maximum 30 percig). Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden hétfőtől egészen szeptember 26-án 17 óráig lehetnek (maximum 180 percig) üzemszünetek a szolgáltatásokban.

Kedd hajnalban, 0 óra és 5 óra között Székesfehérvár (300 perc), valamint Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó (240 perc), Bodajk, Csókakő és Mór (120 perc), valamint Kisköre, Kömlő, Tiszanána (180 perc) érintett.

Szerdán Budapest XI. kerületében 10 és 16 óra között akár 2 órán át is szünetelhetnek a szolgáltatások.

Csütörtökön hajnalban, illetve reggel Recsk, Bezi, Győrsövényház, Rábapatona, Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok egyes részein lehet időszakos üzemszünet. Csütörtökön 23 órától pénteken 5 óráig Budapest II. kerületében kell szolgáltatáskiesésre számítani, ez legfeljebb 120 percig tarthat.

Pénteken Szűcsi, Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkarász, Ófehértó, Őr, Petneháza, Derecske, Mikepércs, Sáránd, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpszállás, Harta, Solt egyes részein lehet üzemszünet, néhol akár 4-5 órán keresztül.

Azt kérik, hogy ha a tervezettnél hosszabb az üzemszünet és az ügyfél rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket. Ha az észlelt hiba ezután is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából díjmentes 1414-es telefonszámon.

