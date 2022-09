Sok múlik az idei fűtési szezonon

Megosztás itt:

Kedvező, hogy jelenleg a magyar gazdaság dobogós az uniós növekedési rangsorban. Varga Mihály pénzügyminiszter nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánk gazdasága az elhúzódó háború ellenére is növelni tudta a teljesítményét: a második negyedévben hat és fél százalékkal erősödött, amely több mint másfélszerese az uniós átlagnak. Jelezte azonban, hogy a háborús válság miatt egyre kedvezőtlenebbek a kilátások egész Európában. Ezért ő is megerősítette: a cél az, hogy a romló környezetben is megőrizzük a magyar gazdaság stabilitását és növekedését.

Az első fél év növekedése éves összevetésben 7,3 százalék volt. Ez jelentős mértékű lendületet ad a következő hónapokra. Arra számítok, hogy a harmadik negyedév adatai sem lesznek sokkal rosszabbak

– mondta a lapnak Suppan Gergely. A Magyar Bankholding vezető elemzője szerint ezzel együtt akkor már érezhető lesz a lakossági fogyasztás fékeződése. Ugyanakkor pozitív hatása lesz a nagy nyári fesztiváloknak, amelyek telt házzal zajlottak le. Ezek a járvány miatt tavaly még elmaradtak. A növekedést a kulturális rendezvények mellett az idén a nagyobb sportesemények is támogatták. Ha mérséklődik az alkatrészhiány, akkor az autógyártás területe is hozzátehet a következő időszak gazdasági bővüléséhez. A harmadik negyedévben tehát összességében még 5,5–6 százalék között alakulhat a növekedés.

– Az emelkedő árak – ideértve az energiát is – miatt a lakosság minden bizonnyal takarékoskodásba kezd, ennek hatása is érezhető lesz. Ettől még az idén szinte borítékolható a hat százalék körüli növekedés. Az viszont nagy kihívás lesz, hogy negyedéves alapon elkerüljük a visszaesést.

Recesszióról technikai értelemben akkor beszélünk, ha két egymást követő negyedévben csökken a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest, noha éves összehasonlításban még mutathat növekedést a gazdaság. Kérdés, hogy ez megtörténik-e az idén, illetve a jövő év elején. Ha igen, akkor azon sem kell meglepődni. A harmadik negyedévben azonban még várható bővülés az előző negyedévhez képest is – magyarázta a szakértő. Sok területen ugyanakkor még folytatódik a helyreállás a járványt követően, ilyen például a turizmus. Ez is támogatja a gazdaság erősödését.

Suppan Gergely szerint inkább a negyedik negyedévben köszönhet vissza a kedvezőtlen körülmények negatív hatása. – A következő évben a fűtési szezon után, a második negyedévtől várható újra a nagyobb lendület. Remélhetőleg akkor az energiaárak is csökkennek. Ha így lesz, akkor számolhatunk ismét felíveléssel. A nagyobb beruházások, amelyeket az elmúlt időszakban jelentettek be, szintén hozzájárulnak a növekedés támogatásához. Noha a növekedés mélypontja éves alapon a jövő év első felében várható, így a jövő évi bővülés összességében még gyenge, 1,5–2 százalék közötti lehet, a második negyedévtől várható felpattanás miatt 2024-ben már visszatérhet akár a négy százalék feletti teljesítmény is – tette hozzá végül a vezető elemző.

– Az idén öt-hat százalék lehet a bruttó hazai termék növekedése. Azt még nehéz előrevetíteni, hogy miként alakul az utolsó két negyedév. Még nem lehet tudni biztosan, hogy lesz-e recesszió, vagy sikerül ezt elkerülni – mondta lapunknak Regős Gábor. A Makronóm Intézet szakmai vezetője kedvezőnek nevezte, hogy az első fél év gazdasági teljesítménye még nagyon erős volt. A szakértő szintén az áremelkedéseket nevezte meg visszahúzó erőként.

– Itt inkább az élelmiszerek drágulását tartom nagyobb gondnak, főleg akkor, ha a rezsicsökkentés valóban az eddigi mértékben nyújt segítséget a háztartások háromnegyedének. A családok vélhetően takarékoskodni fognak az energiafogyasztással

– ismertette Regős Gábor, megjegyezve, hogy a vállalati oldalon is sok a bizonytalanság, ráadásul a cégek magas áron kapják az energiát.

– A bizonytalanságot növeli a háború elhúzódása, ahogy a szankciók kivetése is. Ezért nem látható biztosan, hogy miként alakulnak a jövőben az árak. A következő negyedéves adatokból derül majd ki, hogy milyen kiindulási alappal futhatunk neki a 2023-as esztendőnek – tette hozzá.

