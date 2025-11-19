Soha nem volt még ilyen egyszerű eljutni Karintiába!

Megosztás itt:

Az „Alpok napos oldalaként” Karintia egyedülálló úti cél, ahol a tél különösen barátságos, hiszen évente mintegy 100 órával többet süt a nap, mint Ausztria nyugati síterepein. A szezon már októberben elindul a hóbiztos Mölltali-gleccseren, és egészen május végéig tart. Decembertől már Karintia többi síterepe is készen áll a vendégek fogadására.

Technológiai forradalom a sípályákon

A síterepeken az elmúlt időszakban mintegy 7 millió eurós modernizációs beruházás valósult meg, megújultak a liftek, a hóágyúk és a teljes infrastruktúra.

A Katschbergen vadonatúj, ultramodern 8-személyes kabinos felvonó kezdte meg működését, amely szélállóbb és fontos kapcsolatot teremt a Lungauval. A Nassfeld síterepén a Gartnerkofelbahn mesterséges intelligenciával vezérelt, üvegfalu kabinokkal kínál futurisztikus élményt, az 1750 méteres útvonalat mindössze 6,5 perc alatt teszi meg. A számos síterepen üzembehelyezett vadonatúj hóágyúrendszerek mintegy 30%-kal növelik a teljesítményt, miközben jelentősen energiatakarékosabb módon garantálják a hóbiztosságot.

Emellett bővült az élményválaszték: a Turracher Höhe téli kínálata egy látványos, XXL-funpark-kal gazdagodott, ahol olyan elemek garantálják a kikapcsolódást a snowboardosok és freestyle síelők számára, mint a Rafting Run élménypálya. A Gerlitzen természetközeli freeride szakaszokkal büszkélkedhet, míg a Dreiländereck kínálata új, panorámás korcsolyapályával és szánkózáshoz használható tányéros felvonóval bővült. Még a kisebb, családbarát Weißbriach síterep is megújult, továbbra is titkos favorit azoknak, akik már az első ott töltött éjszaka után ingyenes síbérletet szeretnének családjuk számára.

Fenntartható, szupergyors utazás

A Koralmbahn új nagysebességű vasútvonal mérföldkő a fenntartható téli turizmus történetében. A szerelvények mindössze 45 perc alatt kötik össze Grazot Klagenfurttal. Az újonnan megnyílt vasútvonal gyors, kényelmes és környezetbarát utazási lehetőséget kínál Karintia téli üdülőhelyeihez, ahol a Kärnten Skipass összesen 31 síterepre biztosít belépést és akár 204 síeléssel töltött napot is lehetővé tesz.

Karintiában a síelés elsajátításához nincs szükség előképzettségre – csupán három napra és egy kis nyitottságra. Az innovatív tanfolyam 14 éves kortól elérhető, jó lehetőség azoknak, akik szeretnék biztonságosan, nyugodt tempóban felfedezni a síelés örömét. A program egyedülálló pénz-visszafizetési garanciát vállal: ha a résztvevő a tanfolyam végén mégsem tud magabiztosan lecsúszni egy kék pályán, visszakapja a részvételi díjat. A képzés legfeljebb nyolcfős, kis csoportokban, hóbiztos és könnyű lejtőkön zajlik, képzett síoktatók vezetésével. Az ajánlat teljesen kezdőknek és a hosszabb kihagyás után visszatérőknek is jó lehetőség.

365 nap tóparti wellness

Az Alpok déli oldalán a síterepek mellett a déli életérzés is szerves része a téli kikapcsolódásnak. A Millstatti-tó, a Wörthi-tó és a Klopeini-tó fürdőházai elegáns környezetben, tóra néző kilátással, szaunával és spa-szolgáltatásokkal várják a vendégeket egész évben. Ezt egészíti ki a három termálfürdő – kettő Bad Kleinkirchheimban és egy Warmbad Villachban –, ahol a termálvíz természetes gyógyító erejét élvezhetik a látogatók. Egyes szállodákban közvetlenül a termálforrásból áramlik a víz a medencékbe. Különleges természeti látványosság Karintiában a Maibacherl, ez a titokzatos erdei forrás, amely télen is gőzölgő szabadtéri fürdővé változik, a természet legautentikusabb spa-élményét nyújtva.

Aki pedig szeretné megtapasztalni a hideg víz vitalizáló erejét, megteheti a kijelölt fürdőhelyeken vagy vezetett jégfürdő workshopokon, amelyek intenzív élénkítő élményt nyújtanak. A téli Karintia élményeinek sokszínű kínálata a Winter Kärnten Card segítségével ingyenesen vagy kedvezményesen is elérhető.

Fotó forrása: www.media.kaernten.at