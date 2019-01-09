2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Soha ennyi áramot még nem fogyasztottunk

MTI

2019. január 9., szerda 14:22

Kedden a negyedórás átlagteljesítmény 6884 megawattos csúcsértékével megdőlt az áramfogyasztás rekordja Magyarországon – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. szerdán.

A közlemény az időjárással indokolja a kiemelkedő áramfogyasztást. A terhelés nem okozott gondot a villamosenergia-rendszer számára – írták. A rendszerterhelés eddigi csúcsát, 6869 megawattot tavaly december 19-én mérték.

 

 

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