Sikeresek voltak a tesztek az első szabványos 5G tesztállomáson

Sikeresek voltak a tesztek a Magyar Telekom első szabványos 5G tesztállomásán, Zalaegerszegen. A hálózat megbízhatóan, stabilan működött, az elvégzett tesztek meghozták azt az eredményt, amellyel a város nemcsak Magyarország, hanem Európa digitális térképére is felkerült - közölte az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár pénteken Zalaegerszegen.

Az 5G tesztüzem három hónapos tapasztalatait értékelő sajtótájékoztatón Kara Ákos kiemelte: a zalaegerszegi 5G fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország felkészült a világban zajló digitalizációs versenyre, és kezdeményező szerepet vállal az ipari forradalom negyedik szakaszában.

Az embereknek és a vállalkozásoknak stabil, jó minőségű, gyors és megfizethető 5G hálózatra van szüksége. Az 5G Koalíció keretében partnereinkkel arra törekszünk, hogy hazánk az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon, és régiós szintű vezető szerepet játsszon az új hálózati technológia és a hozzá kapcsolódó ipari megoldások fejlesztésében, tesztelésében - fejtette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a város és a megye számára komoly lehetőségeket és igazi versenyelőnyt jelent, hogy a zalai megyeszékhely az 5G hazai tesztvárosa.

A Magyar Telekom január végén indította el Magyarország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszeg belvárosában. A tesztüzem során a hálózat megbízhatóan, stabilan működött, és a fejlesztéseknek, beállítások módosításainak köszönhetően egyre nagyobb csúcssebességek érhetők el - ismertette az eredményeket Tremmel János, a Magyar Telekom hálózattechnológia igazgatója.

Kitért arra is, hogy az 5G technológiát Zalaegerszegen kívül Kecskeméten is teszteli a Telekom. Emellett megkezdődött a hálózatot használó üzleti megoldások fejlesztése is: egy autóipari beszállító telephelyén dedikált, vezeték nélküli, később 5G-képessé tehető hálózatot épít ki közösen a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország.

A zalaegerszegi városközponti bázisállomás mellett a vállalat a ZalaZONE pályán is 5G-képessé alakította a meglévő adótornyát. A tesztpályán hétfőn 5G hálózaton kommunikáló önvezető autókkal mutattak be manővereket.

Az ötödik generációs (5G) mobiltechnológia az eddigieknél mintegy tízszer nagyobb adatátviteli sebességet és jelentősen rövidülő válaszidőt, egyben a mostaninál lényegesen jobb ügyfélélményt biztosít majd. A jelenlegit jelentősen meghaladó kapacitásnak köszönhetően több tízmillió eszköz hálózatra kapcsolódása válik lehetővé egyidőben - hangsúlyozta Tremmel János.

Az 5G új megoldásokat hoz majd számos iparágban, például az agráripar, a gépjárműipar, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az oktatás terén.

MTI