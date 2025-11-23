Sikeres a Jedlik-program: Már 200 milliárd forint támogatási igény érkezett energetikai fejlesztésekre

Megosztás itt:

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint a Jedlik Ányos Energetikai Program várakozáson felüli sikereket ért el. A kormány által márciusban elindított, eddigi legnagyobb ágazati programcsomag iránt hatalmas az érdeklődés.

200 milliárdos igény és túligénylés

A program összesen több mint 500 milliárd forint támogatást kínál, elsősorban vállalkozások számára, a rezsiterhek csökkentése és a zöld átállás érdekében. A nyár óta fokozatosan megnyíló pályázatokon eddig a keretösszeg fele, mintegy 250 milliárd forint vált elérhetővé.

A minisztérium közlése szerint a lehetőségek jól célzottak voltak: a beérkezett támogatási igények összege már meghaladta a 200 milliárd forintot. Bizonyos területeken, mint például a távhőrendszerek, a helyi közvilágítás korszerűsítése vagy az energetikai kutatás-fejlesztés, a pályázók jelentősen túligényelték a rendelkezésre álló forrásokat.

Aktuális lehetőségek: Kórházak és biogáz

Biogáz és biometán: A 40 milliárd forintos keretösszegből 18 milliárdot kifejezetten a kisebb üzemek létesítésére különítettek el.

Egészségügyi intézmények: A 89 milliárd forintos keretből országszerte 70 kórházi épület és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése valósulhat meg, ami jelentős rezsicsökkenést eredményezhet.

Jön a folytatás januártót! Az EM felhívta a figyelmet a program következő lépcsőfokaira is. Januártól újabb pályázatok nyílnak meg.

Ipari energiatárolók: 50 milliárd forint keretösszeggel támogatják a telepítést.

Geotermikus áramtermelés: 12 milliárd forinttal ösztönzik a földhő alapú villamosenergia-előállítást.

A tárca hangsúlyozta: a Jedlik-program beruházásai nemcsak a cégek – különösen a kkv-k – versenyképességét javítják a rezsiköltségek mérséklésével, hanem stratégiai szinten erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, csökkentik az importkitettséget és növelik a zöldenergia arányát.

Forrás: MTI