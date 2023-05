Rómából fokozatosan kitiltják a régi dízel és benzin üzemű járműveket

Megosztás itt:

Róma vezetése nem csak a történelmi belvárosból, ha nem a külvárosi zónákból is kitiltaná az Euro 0, 1 ,2 benzines, valamint az Euro 1, 2 , 3 dízelmotoros autókat. Nem kis felháborodást keltve ezzel. A fővárosban így 35 000 autót kellene lecserélni és hamarosan az áruszállító furgonok sem közelíthetik meg a boltokat. Nem beszélve a taxisokról, az autószerelőkről és azokról, akik a gyerekeiket viszik rendszeresen az iskolába.

Az olasz fővárosban a régi autók kitiltása jelenleg 30 000 lakót és 300 000 környékbeli bejárót érint hátrányosan. Nem vonatkozik viszont a főváros állományában lévő tömegközlekedési eszközökre. Akik mégis kocsival akarnak közlekedni, a drága elektromos autó megvásárlása helyett egyre inkább bérlésben gondolkodnak. Már most is minden harmadik új autót bérbeadó cégek jegyeztetnek be.