Rohamosan terjed a madarakat fenyegető kór

A Nébih laboratóriuma a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Öcsöd településen mutatta ki a madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát egy 2500 példányt számláló májhasznú lúdállományban. A telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja.

Hozzátették, hogy az állomány felszámolása folyamatban van, a gazdaság körül pedig kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

A Nébih szerint a héten igazolt esetek is bizonyítják, hogy a madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban, ezért kiemelten fontos a járványvédelmi előírások szigorú betartása, valamint a vadon élő madarak elleni védekezés. Ennek érdekében minimalizálni kell a jármű-és személyi forgalmat, valamint a járványvédelmi előírásoknak nemcsak a feltételeit kell biztosítani, hanem azt folyamatosan működtetni is kell. A baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, emellett a takarmányt és az alomanyagot is zárt helyen kell tárolni - hívták fel a figyelmet.

A betegséggel összefüggő minden további információ elérhető a Nébih oldalán a Madárinfluenza felületre kattintva.