Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november

2025. október 31., péntek 11:09 | Világgazdaság
benzinár üzemanyagár-csökkenés

Ennyiért lehet tankolni szombattól. Az, hogy üzemanyagár-csökkentés jön a benzinkutakon, inkább meglepetésnek számít, és bőven lehet köze ahhoz, hogy a miniszterelnök figyelmeztette az üzemanyag-kereskedőket.

  • Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Némiképp meglepő bejelentés tettek az üzemanyag-nagykereskedők péntek délelőtt. Előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy tovább drágítják a benzin és a dízel beszerzési árát, de most kiderült üzemanyagár-csökkentés lép életbe november 1-jén.

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset a következményeképp is).

Ez ténykérdés: ezen a héten hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők, ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. Ezek után közölte a kormányfő, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel. Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Felháborító! A tiszás kommentelők a magyar áldozatokon gúnyolódnak

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Borzalmas állapotban van Bódi Hunor párja: gyógyszeres kezelés alatt áll!

További tragikus részeletek szivárogtak ki Süllős Gyula és családja kenyai haláláról

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

3/I ATLAS: most eldőlhet, helytálló-e az idegen anyahajó elmélet

Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó

Sokkolhatja a Liverpool szurkolóit, amit Arne Slotról írnak Angliában

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

További híreink

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát
2
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó
5
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
6
Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november
7
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából
8
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
9
Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának pontos időpontját + videó
10
Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

 15 százalékos béremelést kapnak a szociális, illetve a kulturális ágazatban dolgozók jövő év január elsejétől -jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!