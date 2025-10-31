Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Némiképp meglepő bejelentés tettek az üzemanyag-nagykereskedők péntek délelőtt. Előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy tovább drágítják a benzin és a dízel beszerzési árát, de most kiderült üzemanyagár-csökkentés lép életbe november 1-jén.

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset a következményeképp is).

Ez ténykérdés: ezen a héten hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők, ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. Ezek után közölte a kormányfő, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel. Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők.

Fotó: Shutterstock