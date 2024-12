Robert Fico: Zelenszkij döntése rendkívül negatív hatással lesz majd az uniós tagországok versenyképességére

Megosztás itt:

A szlovák miniszterelnök az Európai Tanács elnökéhez és az Európai Bizottság (EB) elnökéhez címzett levelében az ukrán elnök egyoldalú döntésének az EU-ra gyakorolt negatív hatásait részletezte, arra szólítva fel az uniós vezetőket, hogy sürgetően szánjanak rendkívüli figyelmet a döntés miatt előállt példátlan helyzetnek.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által teljes terjedelmében is megjelentetett levélben Robert Fico a döntés egyoldalúságát hangsúlyozta, kiemelve: az EB idén decemberben a szlovák miniszterelnök-helyettesnek is eljuttatott levelében egyértelműen megállapította, hogy nincs olyan uniós jogszabály, amely tiltaná az orosz gáz tranzitjáról szóló szerződés megkötését. Az ukrán elnök döntésével kapcsolatban Fico rámutatott: ukrán partnereinek a szlovák fél ajánlatot tett nem orosz gáz szállítását előirányozva is, de Volodimir Zelenszkij ezt is elutasította.

Robert Fico megkérdőjelezhetetlennek nevezte, hogy az ukrán elnök döntése rendkívül negatív hatással lesz majd az uniós tagországok versenyképességére.

A szlovák miniszterelnök a szlovák gázműveknek (SPP) a pozsonyi kormány által kikért hatástanulmányára hivatkozva azt írta: az ukrán gáztranzit leállítása 10-12 euróval emeli a gáz megawattórára számolt árát az irányadó holland és német tőzsdéken. Ez, számításaik szerint, az uniós tagországok számára közvetlen módon 40-50 milliárd eurós többletkiadást jelent majd éves szinten, az elektromos áram árára gyakorolt másodlagos hatásként pedig további 60-70 milliárd eurót. Megjegyezte: amennyiben az ukrán gáztranzit folytatódna, az Oroszországnak becslések szerint legfeljebb 2 milliárd eurót bevételt hoz ugyanilyen időszak alatt.

Robert Fico a levelében kiemelte: nem ismert számára, hogy az Európai Bizottságnak az üggyel kapcsolatban eddig tanúsított "felületes" hozzáállása a vonatkozó elemzések elvégzésének hiányából vagy abból ered, hogy az ügyről csak ideológiai szempontok mentén döntöttek, de az biztos - húzta alá - hogy alulértékelték az ukrán elnök döntésének az európai gazdaságokra gyakorolt hatását.

A szlovák kormányfő leszögezte: az ukrán elnök egyoldalú döntésének csendes elfogadása irracionális és helytelen lenne, s az feszültséghez és válaszintézkedésekhez vezet majd.

Hozzátette: meggyőződése, hogy az EU teljes lakosságának az az érdeke, hogy Ukrajna európai támogatására racionálisan és nem pedig önpusztító és az EU-t rendkívül megkárosító gesztusok formájában kerüljön sor.