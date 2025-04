Révész Máriusz: az idén 230 millió forint támogatást nyújtanak az Aktív Idősek Programmal

Megosztás itt:

Felidézte: másfél éve megkeresték a Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetségét, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségét, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítványt, továbbá tárgyalásokat kezdtek a Magyar Szabadidősport Szövetséggel. A másfél éve zajló együttműködés nyomán robbanásszerű változás történt, a szervezetek nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a területre, a nyugdíjas klubok pozitívan fogadták az új lehetőséget - emelte ki.

Példaként említette, hogy a nyugdíjas gyaloglóklubok száma 114-ről mintegy 1000-re emelkedett. Az eredmények között szólt arról is, hogy a nyugdíjasszervezetek sokkal szorosabban, összehangoltan dolgoznak együtt.

Kiemelte: bíznak abban, hogy az idei évben jelentős áttörés várható, és sok százezer nyugdíjast tudnak megmozgatni, hozzájárulva ahhoz, hogy egészségesebben, boldogabban éljenek és többet legyenek aktívan egy közösségben.

A program háttéranyaga szerint az államtitkárság támogatásával működő Aktív Idősek Program a mozgás népszerűsítésén keresztül kívánja javítani az idősebb korosztály életminőségét, elősegítve a fizikai és mentális egészséget, valamint a társadalmi beilleszkedést. Célja, hogy minél több idősödő és idős ember mozogjon rendszeresen, ennek érdekében ösztönözni kívánja a helyi közösségek alakulását. A program része egy sportfesztivál, továbbá gyaloglóklubok szervezése és mozgásnagykövetek képzése is.

Az államtitkárság az országos lefedettségű partnerszervezetekkel négy kiemelt programot valósít meg, köztük a Szépkorúak Sportfesztiválját, az Aktív Magyarok Gyalogló Programot, a Mozgással-Tudással az Aktív Időskorért és az Idősen is Aktívan kezdeményezést.

Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke kiemelte: az államtitkárság segítségével szorosabbá válik az együttműködésük a nyugdíjasszervezetekkel. Az idősebbeknek szánt programjaik között említette az online Mozgásélmény szenioroknak programot, amelyre évente százezer regisztráció érkezik. A program bővítésével ősztől klubhálózatot építenek - mondta.

Kiemelte, hogy június 11-én rendezik meg mintegy kétezer résztvevővel a Szépkorúak Sportfesztiválját, ahol több mint 50 mozgásformát próbálhat ki ez a korosztály. Ősszel tervezik a Tevékeny időskor konferencia megrendezését, mintegy 150-250 résztvevővel.

Szólt arról is, hogy a Kihívás Napján - amely május 28-ra esik, azonban egész hónapra bővül - idén nyugdíjas kategóriát is meghirdetnek. Beszélt a szeptember 14-i Családi Mozgásfesztiválról, ahol szintén az időskorúakra fókuszálnak, továbbá szólt az októberi Világ Gyalogló (Hó)Napról is, amelyen belül a Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség ajánlása alapján minden évben egy napot javasolnak a túra megtartására.

Kiemelte az Országos Nordic Walking Programot is, amelyben a tavasszal induló új elem az Aktívan nordic walkinggal!, az alapok oktatása a lakosság számára.

A sajtótájékoztatón a partnerszervezetek vezetői - Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke, Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetségének elnöke és Meskó László, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke - beszámoltak az általuk szervezett eseményekről.

A programokról bővebb információ a www.masport.hu, a www.mosa.hu, a www.eletetazeveknek.hu és a www.nyosz.hu oldalon olvasható.

Forrás: MTI

Fotó: MTI