Rétvári Bence nagyszabású váci beruházást jelentett be + videó

Egész Európában is robbanásszerűen megnőtt az igény az elektromos autók iránt, ezért is fontos, hogy itt Magyarországon, ahol ezeket az autókat gyártani fogják a jövőben, legyenek szakemberek, akik nemcsak az autó gyártásban, az autó diagnosztikában, de az autószerelésben is a későbbiekben dolgozni tudnak, mondta Rétvári Bence.

2024 a szakképzések fejlesztésének éve lesz, mondta a Kulturális és Innováció Minisztérium szakképzésért felelős helyettes-államtitkára Vácon. Pölöskei Gáborné hozzátette: Idén 96 milliárd forintból újul meg 32 intézmény 34 telephelye, Vácon a Szakképzési Centrumban 6 milliárd forintból épülnek meg új tanműhelyek.