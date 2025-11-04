Rétvári Bence: A kormány tovább akarja növelni a nyugdíjakat úgy, hogy előbb-utóbb legyen majd 14. havi nyugdíj is

Megosztás itt:

Rétvári Bence: ,,A baloldalnál, a Tisza Pártnál jól látjuk, hogy nyugdíjadó, meg ez a degresszív nyugdíjszámítás, hogy a kezdő nyugdíj legyen alacsonyabb, ezt ugye ezzel a kifejezéssel mondjuk, hogy degresszíven kell a nyugdíjakat számolni, legyen plafon a nyugdíjakban. Míg nálunk pedig pontosan az, hogy legyen inflációkövető nyugdíjemelés, még is csak mi fizettünk nyugdíjprémiumot, amikor kellett nyugdíjkiegészítést, a 13. havi nyugdíjat ez a kormány vezette vissza, és tovább akarja növelni a nyugdíjakat úgy, hogy előbb-utóbb legyen majd 14. havi nyugdíj is."