Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Rétvári Bence: A kormány tovább akarja növelni a nyugdíjakat úgy, hogy előbb-utóbb legyen majd 14. havi nyugdíj is

2025. november 04., kedd 12:00 | HírTV

A nyugdíjakról a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár nyilatkozott röviden.

  • Rétvári Bence: A kormány tovább akarja növelni a nyugdíjakat úgy, hogy előbb-utóbb legyen majd 14. havi nyugdíj is

Rétvári Bence: ,,A baloldalnál, a Tisza Pártnál jól látjuk, hogy nyugdíjadó, meg ez a degresszív nyugdíjszámítás, hogy a kezdő nyugdíj legyen alacsonyabb, ezt ugye ezzel a kifejezéssel mondjuk, hogy degresszíven kell a nyugdíjakat számolni, legyen plafon a nyugdíjakban. Míg nálunk pedig pontosan az, hogy legyen inflációkövető nyugdíjemelés, még is csak mi fizettünk nyugdíjprémiumot, amikor kellett nyugdíjkiegészítést, a 13. havi nyugdíjat ez a kormány vezette vissza, és tovább akarja növelni a nyugdíjakat úgy, hogy előbb-utóbb legyen majd 14. havi nyugdíj is."

További híreink

Autósok ezrei kaphatnak bírságot egy apró hiányosság miatt

Óriási magyar sikerek darts-ban

Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé, ők is a Tisza-adó és a támogatások elvétele mellett vannak

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Mi folyik Szoboszlai és a Real között? Utoljára játszhat Liverpoolban a spanyolok ellen

Oroszország nem habozna a nukleáris fegyverek bevetésével

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Az utóbbi évek legerősebb magyar válogatottja készül kivívni a pótselejtezőt

Meghalt a római középkori torony romjai alatt rekedt munkás

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
7
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
8
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
9
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!