Rétvári Bence: A fiataloknak végre olyan lehetőségük nyílt, mint eddig soha + videó

Rétvári Bence emlékeztetett: a baloldal eddig arról beszélt, hogy a kedvezményes hitel miatt berobbant az ingatlanpiac, most mégis az ellenkezőjét állítják.

A támogatást Gulyás Gergely is történelminek nevezte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: a program mintegy 50-80 milliárd forintba kerül, de az építőipar növekedéséről nem szabad megfeledkezni.

A 3 százalékos hitel eddig több tízezer, 40 év alatti fiatalt, több ezer szülőt, illetve olyan lakástulajdonost érintett, akik így eladhatták régóta hirdetett ingatlanukat.