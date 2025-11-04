Keresés

Gazdaság

Rétvári Bence: A fiataloknak végre olyan lehetőségük nyílt, mint eddig soha + videó

2025. november 04., kedd 12:29 | HírTV
hitel támogatás fiatalok Otthon Start

A bankok adatai cáfolják a baloldal állítását, miszerint az Otthon Start nem robbant be – szögezte le Rétvári Bence az Igazság órájában. Az államtitkár rámutatott: Európa eddigi legkedvezőbb és legkiszámíthatóbb fix 3 százalékos hitele olyan lehetőséget nyújt a fiataloknak, amire eddig soha nem volt példa.

  Rétvári Bence: A fiataloknak végre olyan lehetőségük nyílt, mint eddig soha + videó

Rétvári Bence emlékeztetett: a baloldal eddig arról beszélt, hogy a kedvezményes hitel miatt berobbant az ingatlanpiac, most mégis az ellenkezőjét állítják.

A támogatást Gulyás Gergely is történelminek nevezte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: a program mintegy 50-80 milliárd forintba kerül, de az építőipar növekedéséről nem szabad megfeledkezni.

A 3 százalékos hitel eddig több tízezer, 40 év alatti fiatalt, több ezer szülőt, illetve olyan lakástulajdonost érintett, akik így eladhatták régóta hirdetett ingatlanukat.

 
 
 

