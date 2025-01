Rendszerterhelési csúcsdöntés történt Magyarországon + videó

Megosztás itt:

A rendelkezésre álló hiteles adatok szerint 2025. január 15-én 11 óra 45 perc körül valóban megtörtént a csúcsdöntés. Az új történelmi rendszerterhelési csúcs értéke 7503 MW volt, amiből az import mintegy 2600 MW-ra adódott, a hazai fogyasztók által felhasznált energia csaknem egyharmadát külföldről kellett behozni. Ebből is látszik, hogy a Paks II. Atomerőmű 2400 MW beépített kapacitására már most is égetően nagy szükség lenne.

Az adott időszakban a hatalmas import mellett a stabil áramtermelést a hazai alaperőművek biztosították: a Paksi Atomerőmű teljesítménye 2054, a gázerőműveké pedig 1900 MW volt, a szén 261 MW-ot biztosított, tehát az import, az atom, a gáz és a szén biztosította az új csúcs idején a szükséglet 91 százalékát, a megújulók, ahogy mondani szokták a kanyarban sem voltak!

A hatalmas, 4030 MW ipari naperőművi kapacitásnak a mért adatok alapján csak kevesebb mint a tizede, 368 (!) MW állt rendelkezésre. A szélerőművek esetében a beépített 325 MW-ból pedig éppen csak meghaladta a rendelkezésre álló 39 MW az összkapacitás tizedét. Az új rendszerterhelési csúcs is jelzi, hogy az alaperőművekre (atom, gáz) feltétlenül szükség van, mert az időjárásfüggő megújulókkal valós ellátásbiztonságot nem lehet garantálni. Éppen ezért hazánkban egy olyan egészséges energiamix elérése a cél, amelynek köszönhetően télen-nyáron, éjjel-nappal elegendő energiát lehet termelni és a súlyos kockázatokat hordozó importszükségletet minimalizálni illetve alkalmasint meg lehet szüntetni.

A villamosenergia-igény a 2030-as évekre jelentősen növekedni fog, miközben régi erőművek esnek ki a termelésből, az import lehetősége egyes időszakokban korlátozott lesz és akár meg is szűnhet. Az árulkodó jelek egyike az, hogy hazánkban eddig soha nem volt ekkora fogyasztás.

Mindezek miatt feltétlenül szükség van a Paks II. Atomerőmű mihamarabbi megépítésére, a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítására, az időjárásfüggő megújulók kiszabályozására új gázerőművek és szivattyús-tározós erőmű építésére, valamint a naperőművek reális alapokon nyugvó további fejlesztésére és más erőművi beruházások megvalósulására is. Középtávon pedig egy új telephelyen, újabb atomerőművi egységre vagy egységekre is szükség lesz, amely blokkok akár szabályozási feladatokat is el tudnak látni, miután a kis moduláris reaktorok erre alkalmasak. – tájékoztatta a Hír TV-t Hárfás Zsolt az atombiztos.org oldal szerkesztője és szerzője.

