Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

RENDKÍVÜLI: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről - Magyarország energiaellátása veszélyben

2025. augusztus 27., szerda 16:24 | Hír TV

Az ukrán rakéta- és dróntámadás példátlan károkat okozott a Barátság kőolajvezeték átadási pontján, közvetlenül fenyegetve hazánk energiaellátását. Bár az orosz féllel közösen sikerült megoldást találni, és holnaptól újraindulhat a szállítás, a magyar kormány határozottan elítéli Ukrajna felelőtlen agresszióját, és felszólítja Kijevet: azonnal hagyjon fel a Magyarország energiaellátását veszélyeztető támadásokkal!

  • RENDKÍVÜLI: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről - Magyarország energiaellátása veszélyben

A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. írja Szijjártó Péter a Facebook oldalán.

Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

Itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy „nincs ellátásbiztonsági kockázat”.

Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!

Forrás: Szijjártó Péter/ Facebook

További híreink

Felháborító videóval jelentkezett a Himnuszt meggyalázó sztárocska

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

„Soha nem iszom... bort” — Kínoktól reszketve halt meg Magyarország világsztárja: örökre Drakula köpenyében nyugszik

Szja-emelés: Bod Péter Ákos is megszólalt Magyar Péterék tervéről

Egy szarvason próbált segíteni, belehalt a férfi

Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

Megdöbbentő büntetést adott az MLSZ a Honvéd játékosát agyonrúgó focistának

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

További híreink

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

Haaland új néven szerepel a norvég válogatottban

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje
2
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
3
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
4
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
5
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
6
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
7
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
8
A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó
9
Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó
10
Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

 Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!