Gazdaság

Rendkívüli: megtört a csend, 3,5 milliárd eurós óriásvásárlás előtt az OTP? – A kazah nagykövet kitálalt

2025. október 03., péntek 19:00 | Világgazdaság

Titkos tárgyalások a világ 9. legnagyobb országában? A magyar bankóriás, az OTP Bank rekordméretű akvizícióra készülhet: egy kazah bank megszerzése újra felkavarná a pénzügyi piacokat. A kazahsztáni nagykövet bejelentése szerint tárt karokkal várják Csányi Sándorékat, a Concorde elemzője pedig 3,5 milliárd eurós tőkét lát a terjeszkedés mögött. Mi vár a magyar bankra a fejlettebb közép-ázsiai piacon?

  • Rendkívüli: megtört a csend, 3,5 milliárd eurós óriásvásárlás előtt az OTP? – A kazah nagykövet kitálalt

Óriásvásárlás előtt

 A magyar bankóriás, az OTP Bank rekordméretű akvizícióra készül, ami Európa pénzügyi térképét is átrajzolhatja. A pletykák és sajtóhírek helyett ezúttal hivatalos forrás erősítette meg a kazahsztáni terjeszkedés lehetőségét: Abzal Szaparbekulij, Kazahsztán magyarországi nagykövete nyilatkozott a magyar bank lehetséges felvásárlásáról. A tét hatalmas, hiszen a bank 3–3,5 milliárd eurónyi tőkét mozgathat meg egy olyan országban, ahol a helyi pénzintézetek tárt karokkal várják Csányi Sándor cégét. Ez a stratégiai lépés tovább erősítené az OTP Bank jelenlétét Közép-Ázsiában.

 Közép-Ázsia titkos térképe

 Az OTP Bank a nyilvánosan ismert stratégiájának megfelelően nem lassít, a kelet-közép-európai régió után most Közép-Ázsia felé fordul a fókusz. Bár a bank maga nem kommentálja a híreket, a Kazahsztánnal kapcsolatos felvetés nem a véletlen műve. Elemzők szerint ez a felvásárlás racionális lépés lenne az üzbegisztáni sikerek stabilizálása és a régiós pozíciók megerősítése után. A célpont egy jóval fejlettebb, de hatalmas potenciállal rendelkező kazah bank lehet, amivel az OTP a helyi top öt szereplő közé kerülne.

Vége a könyv szerinti érték alatti felvásárlások korának?

 A kazah piac jelentősen különbözik azoktól a feltételektől, amelyek mellett az OTP Bank az elmúlt években sikeres felvásárlásokat hajtott végre. Itt már nem valószínűsíthető, hogy a könyv szerinti érték alatti áron juthat bankhoz a magyar óriás. Ugyanakkor a piac fejlettebb és stabilabb növekedést ígérhet, ami hozzájárul a részvényesi értékteremtéshez. Az OTP aktívan vizsgál új akvizíciós célpontokat, és a kazahsztáni nagykövet kijelentése alapján Kazahsztán valószínűleg kiemelt helyen szerepel a bank titkos bevásárlólistáján.

Csányi Sándor készpénzzel támad

 Készpénzben mérhető a következő nagy OTP-tranzakció esélye. A Concorde elemzőjének számításai szerint 3-3,5 milliárd eurónyi tőke állhat a bankcsoport rendelkezésére a finanszírozásra, ami elég lehet Kazahsztán öt legnagyobb pénzintézetének egyikének megvásárlására. Ez a forrás jelzi, hogy Csányi Sándor és a bank vezetése komolyan gondolja a közép-ázsiai terjeszkedést, amely egyetlen, nagyméretű akvizícióval valósulhat meg, illeszkedve a bank azon stratégiájához, hogy azonnal a top 5 szereplő közé kerüljön az új piacokon.

Stratégiai lépés a 107 milliárdos üzbég siker után

 Az OTP Bank már nemzetközi sikertörténet Üzbegisztánban, ahol az Ipoteka Bank 107 milliárd forintos akvizíciója után mára stabilan nyereséges és több tízmilliárd forinttal járul hozzá a csoport eredményéhez. Ez a közép-ázsiai siker adja az alapot a következő stratégiai lépéshez: Kazahsztán felé. Bár a bank nem cáfolta a kazah nagykövet által felvetett lehetséges felvásárlást, a hallgatás és a korábbi terjeszkedési stratégia is arra utal, hogy a fejlettebb kazah piac ésszerű és logikus következő célpont.

Forrás: Vlággazdaság

Fotó: Shutterstock

 

 Bombaként robbant a hír, a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán egy hangfelvételen vallotta be, hogy igazságszolgáltatási átalakításra készülnek – ráadásul Lengyelország mintájára! A tervet egy, a Tusk-kormány reformjait előkészítő jogászcsoporttal együtt dolgozzák ki. Miközben Magyar Péter nyíltan vagyoni megtorlással fenyegeti a Fidesz politikusait, Tarr Zoltán kórházi ágyszámcsökkentést és iskolabezárásokat is kilátásba helyezett! Orbán Viktor szerint a Tisza Párt sunnyog a részletekről. Vajon mi rejtőzik még a titkos tervben, és mit jelenthet a lengyel minta a magyar demokrácia számára?
