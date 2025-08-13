Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást

Megosztás itt:

A Transznyeft által üzemeltetett vezeték ellen drónokat vetettek be és az Unecsa városában található szivattyúállomást találták el, mely az ukrán határtól nem messze található. - írja a VILÁGGAZDASÁG. A támadásban az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egységei más csapatokkal együttműködve vettek részt.

Helyi jelentések és közösségi médiában megjelent videók és beszámolók egyaránt arról számolnak be, hogy Unecsa közelében robbanásokat hallottak a szerdára virradó éjjel, ahol a lángok is felcsaptak és a mentőszolgálatok is kiérkeztek a területre. Az ukrán vezérkar később a Liga szerint azt közölte, hogy a tűz a szivattyúállomás egyik épületében lobbant fel.

A szivattyúállomás az egyik legnagyobb csomópontja a Magyarországra is olajat szállító Barátság kőolajvezetéknek, míg az állomás tulajdonosa, a Transznyeftprodukt részt vesz az orosz hadsereg ellátásában is. Ugyanakkor a megtámadott csomópont fő funkciója az olajáramlás biztosítása a 9 ezer kilométer hosszú vezetékrendszerben, melynek Unecsa két szárát látja el, kapacitása pedig évi 60 millió tonna.

Az unecsai szivattyúállomást orosz háborús bloggerek szerint már a múlt héten is érte ukrán támadás.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva