Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást

2025. augusztus 13., szerda 14:16 | Világgazdaság

Az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket, Magyarország legfontosabb olajforrását – krtikus csomópontot lőttek szét

  • Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást

A Transznyeft által üzemeltetett vezeték ellen drónokat vetettek be és az Unecsa városában található szivattyúállomást találták el, mely az ukrán határtól nem messze található. - írja a VILÁGGAZDASÁG. A támadásban az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egységei más csapatokkal együttműködve vettek részt.

Helyi jelentések és közösségi médiában megjelent videók és beszámolók egyaránt arról számolnak be, hogy Unecsa közelében robbanásokat hallottak a szerdára virradó éjjel, ahol a lángok is felcsaptak és a mentőszolgálatok is kiérkeztek a területre. Az ukrán vezérkar később a Liga szerint azt közölte, hogy a tűz a szivattyúállomás egyik épületében lobbant fel.

A szivattyúállomás az egyik legnagyobb csomópontja a Magyarországra is olajat szállító Barátság kőolajvezetéknek, míg az állomás tulajdonosa, a Transznyeftprodukt részt vesz az orosz hadsereg ellátásában is. Ugyanakkor a megtámadott csomópont fő funkciója az olajáramlás biztosítása a 9 ezer kilométer hosszú vezetékrendszerben, melynek Unecsa két szárát látja el, kapacitása pedig évi 60 millió tonna.

Az unecsai szivattyúállomást orosz háborús bloggerek szerint már a múlt héten is érte ukrán támadás.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

További híreink

Szeptembertől változások jönnek a lottózókban

Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította

Hasznos újdonság érkezik a Lidl-be hétfőtől – sokan fogják keresni

Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

Már mindenki temette, új remény csillant fel Gulácsi Péter számára

M4 Sport vagy RTL? Eldőlt, hogy melyik csatorna közvetíti a Fradi következő BL-meccseit

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Ezzel az egyszerű trükkel gyorsan megérik a zöld paradicsom

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

További híreink

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
2
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
3
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
4
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
5
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
6
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
7
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó
8
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
9
Hatalmasat nyert a Fradi itthon
10
Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!