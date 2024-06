Rendkívüli: a magyar állam visszavásárolta a ferihegyi repülőteret

Mint ismeretes még 2023 februárjában derült ki, hogy a magyar kormány ismételten napirendre vette a Budapest Airport Zrt. visszaszerzését. Akkor azzal lehetett számolni, hogy 2023 végéig ez megtörténik, de aztán a szerződés aláírása átcsúszott 2024-re: egészen pontosan volt szó februárról, majd a tavaszról is, legutóbb pedig már azt jelezték, hogy nyárra üthetik le az ügyletet. Most már kijelenthető, hogy ez volt a végső dátum.

Your browser does not support the video tag.