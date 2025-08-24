Keresés

2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Gazdaság

Raskó György már várja a hazánknak káros uniós agrárreform bevezetését + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 12:40 | HírTV
magyar gazdák Raskó György uniós források Tisza Párt

A magyar gazdáknak káros uniós agrárreform bevezetését várja Magyar Péter szakértője. Raskó György az ATV-nek adott interjújában azt mondta, igazságos az az uniós tervezet, ami 2028-tól lényegesen csökkentené a magyar gazdáknak járó földlapú támogatás mértékét.

  • Raskó György már várja a hazánknak káros uniós agrárreform bevezetését + videó

Raskó György az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte a termelőknek is felelőssége van a mezőgazdaság hanyatló teljesítményében. Magyar Péter bizalmasa ezután azt állította: igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása. 

Raskó már korábban is kiállt az új brüsszeli költségtervezet mellett aminek egyik fő eleme, hogy bizonyos méret fölött lépcsőzetesen csökkentené, 450 hektár fölött pedig meg is szüntetné a gazdáknak járó földalapú támogatásokat. A Tisza Párt agrárszakértője szerint a gazdák a nekik járó jelenlegi források miatt leszoktak az értékteremtésről.

