Raskó György már várja a hazánknak káros uniós agrárreform bevezetését + videó

Raskó György az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte a termelőknek is felelőssége van a mezőgazdaság hanyatló teljesítményében. Magyar Péter bizalmasa ezután azt állította: igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása.

Raskó már korábban is kiállt az új brüsszeli költségtervezet mellett aminek egyik fő eleme, hogy bizonyos méret fölött lépcsőzetesen csökkentené, 450 hektár fölött pedig meg is szüntetné a gazdáknak járó földalapú támogatásokat. A Tisza Párt agrárszakértője szerint a gazdák a nekik járó jelenlegi források miatt leszoktak az értékteremtésről.