2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Próbaösszeírást tart a KSH

MTI

2019. február 1., péntek 16:27

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 nyarán teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre (Agrárcenzus 2020), a módszertan véglegesítése érdekében a hivatal idén február 1. és 28. között próbaösszeírást végez.

Az adatszolgáltatók a mezőgazdasági földterületet használó, vagy állatot tartó egyéni gazdaságok véletlenszerűen kialakított köréből kerülnek ki. Az adatfelvétel Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye 40 településére, továbbá Budapestre terjed ki, mintegy 5100 gazdaságot keresnek fel az összeírók.

A közlemény szerint a KSH tízévente méri fel a mezőgazdaságot, hogy nyomon kövesse a szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a gazdaságirányítás, a gazdálkodók és az Európai Unió részére.

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