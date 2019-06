Politikai megállapodás született az EU-Mercosur szabadkereskedelmi szerződésről

Magyarország teljesíteni fogja a klímavédelem ügyében 2030-ra vállalt kötelezettségeit - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. Egymást kölcsönösen tisztelő, egymással együttműködő nemzetek Európájára épül a magyar kormány uniós stratégiája – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Varga Judit leendő igazságügyi miniszter. A jövő évi költségvetés a családok költségvetése lesz - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Fidelitas parádi szabadegyetemén tartott előadásában. Azok a családok sem esnek el a babaváró támogatás lehetőségétől, akik júliusra várják a gyermeket. Nem a szerződéskötést, hanem az igény benyújtását követően született gyermekek után lehet igénybe venni a támogatás - mondta Novák Katalin államtitkár. KSH: Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 371 100 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 381 700 forint volt, ami 9, illetve 7,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A magyar gazdaság egésze jól teljesít, alapvetően ennek köszönhető, hogy emelkednek a bérek is - hangsúlyozta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakul és Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság néven működik tovább. Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét javasolja az alapvető jogok biztosának Áder János köztársasági elnök. Gyurcsány Ferencet a magyarok 70 százaléka, vagyis 5.6 millió választópolgár nem szeretné fontos politikai pozícióban látni – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Az MSZP országos elnöksége felfüggesztette Szanyi Tibor alelnök, leköszönő EP-képviselő és Fekete Zoltán, a szocialisták Pest megyei elnökének párttagságát. A felmérés szerint Gyurcsány Ferencet csupán a magyarok 14, Vona Gábort 17, Dobrev Klárát 19, Karácsony Gergelyt pedig 20 százaléka szeretné fontos politikai pozícióbani látni. A Nézőpont Intézet reprezentatív felmérése szerint jelenleg Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus Magyarországon, a választópolgárok 51 százaléka szeretné fontos politikai pozícióban látni őt. Visszalépésre buzdítaná Puzsér Róbertet a Momentum volt főpolgármester-jelöltje. Kerpel-Fronius Gábor ezt az ATV-ben fejtette ki, amikor arról beszélt, hogy vállalná a közvetítő szerepet Karácsony Gergely és Puzsér Róbert között. Már két hete ingyen parkolhatnának a zuglóiak, ha Karácsony Gergely polgármester végrehajtotta volna a képviselő-testület határozatát - mondta Rozgonyi Zoltán, a Fidesz XIV. kerületi polgármesterjelöltje a Karc FM műsorában. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy a Soros-hálózat továbbra is Ahmed H. mellett kampányol - jelentette ki Nacsa Lőrinc. A KDNP országgyűlési képviselője közölte: az Amnesty International globális kampányt és petíciót indít a röszkei zavargások irányítójának kiszabadítása érdekében. A halálbüntetés visszaállítását és a szibériai bérrabtartás lehetőségének megteremtését követeli a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői részére a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Apáti István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. A tisztább strandokért fogott össze a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel - tájékoztatási kampányban hívják fel a figyelmet a fürdőzés alapszabályaira. Minden átültethető szerv transzplantációja megoldott Magyarországon, amely e téren az egyetlen állam Közép-Kelet-Európában - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Lerakták a kőszegi határátkelőt és az ausztriai Rőtfalvát tehermentesítő út alapkövét. Orbán Viktor kormányfő a cseh fővárosba utazott, ahol a visegrádi országok miniszterelnökei egyeztetik álláspontjukat a vasárnapi EU-csúcs előtt - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Magyarország követendő példaként tekint Ausztráliára az illegális bevándorlással kapcsolatos intézkedések terén - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Sidney-ben. A román hatóságok három hét elteltével sem vonták felelősségre az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án történt erőszakos behatolás elkövetőit, míg a békés imalánc magyar szervezői közül kettőt is tetemes pénzbírsággal sújtottak - írta a Krónika című lap. Új szórvány óvodai központot építenek a Vajdaságban. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program célja a magyar identitás megerősítése - hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. A globális kereskedelem alakulásával kapcsolatos aggodalmakat fogalmaztak meg a felszólalók a G20-ak oszakai csúcstalálkozójának kezdetén. Másfél órán át tárgyalt egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Oszakában a G20 országcsoport csúcstalálkozója alkalmával, de utána egyikük sem nyilatkozott a sajtónak. Nem lehetséges Nagy-Britannia és Oroszország kétoldalú kapcsolatainak normalizálása, ha Moszkva nem hagy fel felelőtlen, destabilizáló, Nagy-Britanniát és szövetségeseit is fenyegető tevékenységével - közölte Theresa May brit miniszterelnök. OSDH: A szír kormányerők és a velük szövetséges milíciák legalább 51 tagja és 45 felkelő vesztette életét a szíriai Hama tartományban zajló összecsapásokban. Történt előrelépés az iráni atomalku megmentését célzó többoldalú bécsi találkozón, de nem elegendő - mondta az iráni küldött az egyeztetések után. A francia ügyészség szerint nem merénylet volt a bresti mecset előtt történt lövöldözés, amelyben a vallási hely imámja és egy másik ember megsérült - az elkövetőt röviddel az eset után holtan találták, feltehetően főbe lőtte magát. Több tucatnyi migránst vettek őrizetbe a mexikói hatóságok az ország déli részén. Felrobbantották a tavaly leomlott genovai híd csonk pilléreit. Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vádat emeltek egy nő ellen az Egyesült Államok déli részén fekvő Alabama államban, mert várandós állapota ellenére összeverekedett egy másik nővel, majd egy haslövés következtében elveszítette a magzatot. Romániában húsz megye 98 településén, főleg Erdélyben okoztak károkat a rövid ideig tartó, ám nagy erejű viharok. Nagyfeszültségű távvezeték oszlopait döntötte ki a szél Kisvárda közelében, a 220 kilovoltos távvezetékének kilenc tartóoszlopa kidőlt, de a fogyasztók ellátásbiztonsága garantált – közölte a Mavir. A rendőrség lezárta a Fenyő-gyilkosság ügyének vizsgálatát - jelentették be a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint Gy. Tamás megbízásából P. Tamás szervezte meg, illetve adott utasítást Fenyő János megölésére, amelyet Jozef R. hajtott végre. A Legfőbb Ügyészség jogorvoslati indítványt terjesztett elő a Kúrián, mert törvénysértőnek tartják, hogy a május 29-ei dunai hajóbaleset gyanúsítottjával szemben a bíróság letartóztatás helyett, óvadék ellenében, bűnügyi felügyeletet rendelt el. Összeütközött egy személyautó a vele szemben közlekedő tehergépkocsival – a személygépkocsi sofőrje, aki a biztonsági övét maga mögött kötötte be, a helyszínen meghalt. Teherautó gázolt halálra egy kerékpározó nőt Monoron. A Kelenföld-Százhalombatta vasúti vonalszakasz felújítása miatt szombaton lezárják a forgalom elől a Nagytétényi utat a budatétényi sorompó környékén. Női kosárlabda Európa-bajnokság: Magyarország - Olaszország 59:51 - a magyar csapat csoportelsőként bejutott a negyeddöntőbe. Varga Krisztina ezüstérmet szerzett 200 méteres női gyorson az uszonyosúszó Európa-bajnokságon. A kötöttfogású Torba Erik megnyerte, Lőrincz Tamás pedig elveszítette elődöntőjét a minszki Európa Játékok birkózótornáján, amelyen így előbbi az arany-, utóbbi pedig a bronzéremért mérkőzhet. Női vízilabda Diapolo Kupa: Olaszország - Magyar Universiade-válogatott 14:8 A Ferrarival versenyző Charles Leclerc futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzésén. Tisztújító közgyűlést hívott össze a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség.