PM: továbbra is szoros az együttműködés a kormány és a jegybank között

Először érkezhet északról is földgáz Magyarországra

Először érkezhet északról is földgáz Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Lengyelországban új LNG-terminál épül, ami lehetőséget jelent arra, hogy a kormány újabb szállítási útvonalat vessen be.