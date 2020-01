PM-államtitkár: felelősséget kell viselniük a vállalatoknak a környezetük iránt

Gion Gábor magatartás- és viselkedési kódexekkel, szabályokkal és tudatosítással ösztönözné társadalmi felelősségvállalásra az üzleti életet. Véleménye szerint a rendszerváltást követően a nyereség és a növekedés elsődlegessége háttérbe szorította a felelős üzleti magatartást, de üdvözölte, hogy egyre több vállalkozás működik a fenntarthatósági és a társadalmi feltételeknek megfelelve. Az államtitkár a rendezvényen megköszönte a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) szakmai támogatását, és azt, hogy világszerte vezető szerepet játszik a felelős üzleti magatartás ösztönzésében. A szervezet felelős üzleti magatartás munkacsoportjának elnöke úgy látja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét nem lehet túlértékelni, hiszen az üzleti élet világszerte sokféleképp hat a társadalmakra. Christine Kaufmann ezzel indokolta, hogy az OECD már 1976-ban fenntarthatósági irányelveket dolgozott ki a nagyvállalatok számára, de hangsúlyozta, hogy a kisebbek is iránymutatásként tekinthetnek a dokumentumra. A környezetvédelem vagy a munkavállalók iránt a nemzeti és nemzetközi cégeknek egyaránt felelősséget kell viselniük, és első lépésként azt kell megtudniuk, hogy a működésük jár-e káros következményekkel - hangsúlyozta. Az átvilágítás irányelvei - tette hozzá - hamarosan magyarul is megjelennek, és belföldön is hasznos segítséget jelenthetnek, hiszen Magyarország jelentős mezőgazdasági és ipari termelő. Autóipari központként például - mint fogalmazott - a világ kevéssé békés térségeiből is fogad be nyersanyagokat, így nem hagyhatja figyelmen kívül a környezeti és társadalmi hatásokat. Christine Kaufmann közölte, hogy az OECD a felelős üzleti magatartás irányelveit világszerte 48 Nemzeti Kapcsolattartó Ponton keresztül juttatja érvényre. A testületek feladatai közé tartozik az irányelvek ismertetése, szakértőik fogadják a hozzájuk érkező panaszokat, békéltetőként vagy közvetítőként járhatnak el, és ajánlásokat fogalmazhatnak meg a vállalatok számára. Az OECD tisztségviselője üdvözölte, hogy a magyar gazdaság kilátásai kedvezőek, a kormány pedig a vállalkozások segítségével az életminőség további javítására törekszik, és további intézkedéseket sürgetett a felelősségvállalás ösztönzésére. A PM hétfői közleménye szerint a társadalmi felelősség erősítésével Gion Gábor is egyetértett, hiszen ezzel - mint fogalmazott - a fogyasztói és a befektetői bizalom egyaránt erősíthető. Véleménye szerint a felelős vállalatok hozzájárulnak a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez, jelentőségük pedig egyre nő a környezeti kihívások miatt - írták. A tárca megjegyezte, hogy Magyarország OECD-tagállamként közvetíti a szervezet irányelveit, hogy az eljusson az itt működő multinacionális cégekhez, a PM pedig irányítóként vesz részt az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának munkájában.

MTI