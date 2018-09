Percenként 440 zacskó tésztával válna piacvezetővé a Gyermelyi

Több mint 7 milliárd forintos beruházás keretében épített új tésztagyárat a Gyermelyi Zrt. A cég a gyárbővítés mellett növelte raktárkapacitását, valamint folytatta a munkafázisok automatizálását is. Pósfai Csaba gyárigazgató azt mondta: költséghatékonyabb, de mégis produktívabb lesz a termelés.

„A tésztagyár kettővel, gázenergia tekintetében, 37 százalékkal, elektromos áram tekintetében pedig 22 százalékkal kevesebbet kell egy tonna termék előállításához felhasználni. Hasonló a produktivitás is – az egyes gyárban egy munkaórára 334 kiló késztermék jut, míg a tésztagyár kettőben 543 kiló. Ez tovább növelhető, ha az exportpiacokba előre tudunk haladni” – mondta Pósfai.

A cég az elmúlt 10 évben 5-ről 30 százalékra növelte az exportját. „Azt látjuk, hogy a kormány is próbál nyomást gyakorolni a multicégekre, hogy Magyarországon egyre több magyar élelmiszert helyezzenek el a polcaikra. Ez nagyon helyes, a következő lépés pedig lehetne az is, hogy azok a multicégek, akik az anyaországból hoznak be élelmiszert, vigyenek is ki Magyarországból a külföldi üzleteik polcaira olyan Magyar élelmiszert, ami minőségben és árban is versenyképes. Ehhez szeretnénk kérni a kormányzat segítségét is” – mondta Tóth Béla, a Gyermelyi Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 7,2 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 2.4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében. A pénzügyminiszter szerint a jövő az automatizálásban van.

„Olyan elképesztő minőségi és mennyiségi pontossággal tudnak ezek a gépek dolgozni, amire nagyon kevés példa van. Elég azt mondanom, hogy itt percenként 440 zacskó tészta készül. Ez nyilván csak akkor megy, hogyha az emberi munkaerőt ki lehet kapcsolni, és az automatizálást lehet erősíteni. Itt ez történik, ez a magyar ipar számára is a jövő. Jól látható, hogy akár autóiparról, akár gyógyszeriparról beszélünk, ebbe az irányba kell elvinni a fejlesztéseket” – fejtette ki Varga Mihály.

A fejlesztést követően a két tésztagyár kapacitása 70 ezer tonna lesz évente, mely meghaladja a teljes magyarországi piac méretét, a cég ezzel a közép-kelet európai régió meghatározó tésztagyártó központjává válik.