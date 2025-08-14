Péntektől razziázik a NAV a Nagybani Piacon

Megosztás itt:

Péntektől a NAV revizorai és végrehajtói a társhatóságokkal közösen, gyakorított ellenőrzésekkel és fokozott hatósági jelenléttel lépnek fel a Budapesti Nagybani Piac-környéki parkolók illegális árusaival és más szabálysértőivel szemben – közölte a NAV csütörtökön.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti adó- és vámigazgatóságai a Rendőrséggel, a Bevetési Igazgatósággal, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve, közösen ellenőrzik a Budapesti Nagybani Piac környékét. Az akció kiterjed a közeli nagyáruházak parkolóiban illegálisan árusítókkal szembeni fellépésre is.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!