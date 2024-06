Parragh László: Válaszút elé ért a globális gazdaság

Tulajdonképpen minden gazdasági szabályozásba bele tudunk folyni. Ez úgy működik, hogy minden négy évben stratégiai megállapodást kötünk a kormánnyal, amely a legapróbb részletekre is kiterjed és a KSH-val való együttműködést is konkretizálja. A legfontosabb terület, amelybe bele tudunk folyni, az a költségvetés tervezése (nincs két egyforma költségvetés), illetve az ehhez kapcsolódó adójogszabályok és adórendszer alakítása, hiszen fontos számunkra és a kormány gazdasági kabinetje számára is, hogy a vállalkozásoktól beérkező adóbevételek hogyan tudnak hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez, erősödéséhez.

