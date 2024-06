Parragh László: Kell egy gazdaságerősítő vagy gazdaságvédelmi program, amelyre építhetnénk a növekedésünket

Ez a mi szempontunkból is problémát okoz, mert nem tudja felhúzni a beszállító országokat. Ezért rövid távon nem is látok nagy növekedési potenciált. Hiába biztatók a keleti szállításaink, ha a teljes exportunknak mindössze a 15 százalékát teszik ki az EU-n kívüli eladásaink.

Your browser does not support the video tag.