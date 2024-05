Pár multi felelős a mostani drágulásért

Már régen nem az élelmiszerek vagy az üzemanyagok húzzák a magyarországi árdinamikát, sokkal inkább a szolgáltatások inflációja, és ez az, ami még okozhat fejtörést a jegybanknak. Miközben áprilisban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszer-infláció mindössze 1 százalékos volt, a szolgáltatások még mindig közel két számjegyű mértékben emelkedtek, ráadásul továbbra is jelen van az a jelenség, amelynek káros jellegére éppen a legutóbbi kamatdöntés után Virág Barnabás alelnök hívta fel a figyelmet. Ugyanis hiába a múlté a 10 százalék fölötti átlagos drágulás, a visszatekintő átárazásban pont ezt a korábbi magas inflációt veszik alapul a cégek. A jelenség eddig csak a pénzügyi szektorban volt jellemző, tehát korántsem általános, ám az utóbbi időben máshol is felütötte a fejét.

