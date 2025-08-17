Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
Panyi Miklós üzent a rémhírkeltőknek az új, 3 százalékos lakáshitel kapcsán

2025. augusztus 17., vasárnap 13:41 | MTI
A fix 3 százalékos lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint.

Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, "Üzenet a rémhírkeltőknek" bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte:

Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.

Emellett csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot - tette hozzá az államtitkár.

"Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el.

A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását" - jelentette ki Panyi Miklós.

 

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az Európai Bizottság elnöke is elkíséri Volodimir Zelenszkijt Washingtonba. Ursula von der Leyen közösségi oldalán jelentette be, hogy ma délután Brüsszelben fogadja az ukrán elnököt és közösen vesznek részt a "hajlandók koalíciójának" videokonferenciáján.

