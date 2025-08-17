Panyi Miklós üzent a rémhírkeltőknek az új, 3 százalékos lakáshitel kapcsán

Megosztás itt:

Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, "Üzenet a rémhírkeltőknek" bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte:

Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.

Emellett csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot - tette hozzá az államtitkár.

"Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el.

A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását" - jelentette ki Panyi Miklós.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán