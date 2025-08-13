Keresés

Panyi Miklós: bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból

2025. augusztus 13., szerda 17:00 | Hír TV

A legfrissebb adatok alapján bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból, több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte - olvasható a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának a facebook-bejegyzésében.

  • Panyi Miklós: bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból

Panyi Miklós a közösségi oldalán kiemelte, hogy az árak nem szállnak el, hiszen ahol a kínálat kisebb, mint Budapesten, ott az árkorlátok, vagyis a maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár és a legfeljebb 100 vagy 150 millió forintos ingatlanár fogja meg az árak emelkedését, ahol pedig bőséges a kínálat, ott pedig az eladó lakások száma és a verseny. A túlárazott ingatlanok azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni, ez a szabály benne van a rendeletben is - hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek, hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok, és hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők. Kiemelte: az ingatlan.com elemzése alapján négyből három ingatlan megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, ez összesen 102 ezer ház vagy lakás. Budapesten az arány lakások esetében 40 százalék, házak esetében 46 százalék. A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte minden ingatlan megfelel a feltételeknek, Győrben az arány 89 százalék, de még az egyik legdrágább városban, Debrecenben is 79 százalékos - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

