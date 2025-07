Panyi Miklós: az Otthon Start Program fiatalok tízezreinek nyújt érdemi segítséget az első otthon megszerzéséhez

Megosztás itt:

Az államtitkár ismertette, hogy a program 50 millió forintig, 3 százalékos fix kamatozású, 25 éves futamidejű hitelterméket tartalmaz, amely kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget ad, az alacsony kamatozású hitel törlesztő részlete pedig sokkal alacsonyabb lesz a piacon jelenleg elérhető lakáshitelhez képest. Példaként említette, hogy 20 millió forintos hitel esetén a különbözet a havi 60 ezer forintot is elérheti.

Hozzátette, az Otthon Start Program hitelhez 10 százalékos önerővel lehet majd hozzáférni, ez, illetve az alacsony törlesztő részlet nagyobb méretű ingatlan vásárlását is lehetővé teszi a fiatalok számára, továbbá azoknak is lehetőséget nyújt ingatlanvásárlására, akik jelenlegi helyzetükben nem lennének képesek megvenni első otthonukat. Az Otthon Start Programban felvett hitel esetén, még az is előfordulhat, hogy a havi törlesztő részlet alacsonyabb lesz egy albérleti díjnál - tette hozzá.

Panyi Miklós hangsúlyozta, a program hitele nem tartalmaz gyermekvállalási feltételt, és nincs kötve házasságkötéshez sem.

Az államtitkár jelezte, a Magyar Bankszövetséget már a program előkészítésébe is bevonták, ugyanakkor még több részletet meg kell tárgyalni. A részletes szabályokon még dolgoznak, és azon vannak a bankszövetséggel közösen, hogy a termék szeptember elsején elinduljon, gyors, fiatalos és könnyen hozzáférhető legyen.

Florova Anna, a Magyar Bankszövetség lakossági hitelezés és támogató munkacsoportjának elnöke kiemelte, a lakáshitelek 20-25 százalékát adják a kamattámogatott hitelek, és ezek a finanszírozási formák sokkal szélesebb ügyfélkör számára teszi lehetővé a hitelfelvételt.

A program a maximálisan felvehető 50 millió forintos hitellel, és a másfél millió forintos lakásnégyzetméterre számított korláttal olyan ügyfeleket is megszólít, akik korábban nem voltak jelen a piacon - tette hozzá.

A program keresletet generál az új és használt lakások piacán egyaránt. A magyar kereskedelmi bankok részt szeretnének venni benne, és felkészülnek arra, hogy szeptember elsejétől minél szélesebb ügyfélkör számára álljon rendelkezésre az új termék - mondta a bankszövetség képviselője.

