A legfrissebb adatok sokkolták Berlint: a német gazdaság stagnál, az ipari termelés a béka feneke alatt. Az euromédia "globális nehézségekről" ír, de mélyen hallgat a valódi okokról: az öngyilkos szankciókról és a "zöld" ideológiáról. Publicisztikánk leleplezi, hogyan lett Németország a saját politikájának áldozata, és miért a magyar út a jövő.

I. Nemzetközi Kitekintés: a "beteg ember" visszatér

Európa egykori motorja, a precizitás és a hatékonyság szimbóluma, a német gazdaság fuldoklik. A "beteg ember" diagnózis visszatért. A tények makacs dolgok, amiket már a nemzetközi sajtó (Financial Times, Die Welt) sem tud letagadni. A gazdaság stagnál, az ipari termelés zuhan. Ez a diagnózis.

II. A brüsszeli frontvonal: a kínos csend anatómiája

És mit ír erről a hazai euromédia? A magukat "függetlennek" hazudó portálok természetesen beszámolnak a tényekről – kénytelenek. De a diagnózisuk kimerül annyiban, hogy "globális nehézségek" vannak.

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a háttérösszefüggéseket is látó olvasóink pontosan értik, ez a hallgatás nem véletlen. Ez egy tudatos, álszent stratégia. Nem merik leírni, hogy a német ipar halálos ítéletét Brüsszelben írták alá. Nem merik kimondani, hogy a kudarc oka az elhibázott szankciós politika és az öngyilkos "zöld" ideológia.

És miért nem? Azért, mert azzal a saját finanszírozójukat, a brüsszeli elitet kellene kritizálniuk. Kutyából nem lesz szalonna: az, akinek a megbízója (a "gazdája") a problémát okozza, soha nem fog a probléma valódi okáról őszintén beszélni. Inkább hazudnak "globális nehézségekről", minthogy beismerjék: a király, akit szolgálnak, meztelen.

III. Hazai pálya: a magyar modell, mint a józan ész diadala

És amíg Németország, a brüsszeli eminens diák a saját ideológiájának rabjaként süllyed, mit látunk itthon? A magyar modellt. Azt a politikát, amit ugyanez az euromédia évek óta támad.

Míg ők a "zöld" nonszenszről papolnak, a magyar kormány high-tech öntözőrendszereket és napelemes gyárakat épít.

Míg ők a blokkosodásban és a háborúban hisznek, a magyar konnektivitási politika rekordokat dönt a tengeri kereskedelemben.

Míg ők a "beteg ember" diagnózisával küzdenek, az MCC friss jelentése is megerősíti: a magyar gazdaság stabil és egészséges.

A német kudarc a magyar út legfényesebb igazolása. Bebizonyosodott, hogy nem a brüsszeli ideológia, hanem a nemzeti érdek és a józan ész politikája működik.

IV. Az ellenzéki cirkusz: a kudarcot akarják importálni

És mi a történet legabszurdabb része? Az, hogy a hazai baloldal, a Tisza Párttól a DK-ig, pontosan ezt a kudarcot vallott német modellt akarja importálni. Ők azok, akik "túl bőkezűnek" nevezik a nyugdíjakat, akik eltörölnék a rezsicsökkentést, és akik azonnal csatlakoznának a háborús szankciókhoz. A magyar ellenzék programja nem más, mint Németország gazdasági öngyilkosságának lemásolása. A kérdés már csak az: miért akarnánk egy olyan receptet követni, amibe Európa motorja is belebukott?

