Pánik a tőzsdéken: Közel-Kelet lángokban, olajválság fenyeget

A globális részvénypiac ingadozott, az olajárak pedig emelkedtek kedden, miközben az Izrael és Irán közötti konfliktus az ötödik napjába lépett. A jen árfolyama is tétován mozgott, miután a japán jegybank úgy döntött, hogy a jövő év áprilisától a korábban tervezetthez képest visszafogja kötvényvásárlásai ütemének csökkentését.

A Bank of Japan (BOJ), amely a várakozásoknak megfelelően 0,5 százalékon hagyta irányadó kamatát, változatlanul hagyta 2026 márciusáig érvényes kötvényvásárlási programját, viszont új tervet vázolt fel a jövő év áprilisa utáni időszakra. A vásárlások ütemének lassítása lényegében enyhébb monetáris politikát jelez, és támogatást nyújt a japán államkötvénypiacnak, amelyet a legutóbbi aukciók gyenge kereslete és a rendkívül hosszú lejáratú kötvények rekordhozamai ingattak meg.

A közel-keleti konfliktus eszkalálódásától tartanak a piacok

A fokozódó bizonytalanság és az eszkalálódó konfliktus a Közel-Keleten a befektetőket hagyományos menedékeszközök felé terelte:

az amerikai államkötvények emelkedése hozamcsökkenést eredményezett a hozamgörbe egészén,

az arany árfolyama stabilizálódott egy korábbi 0,5 százalékos emelkedés után.

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexet nem tartalmazza) 0,2 százalékkal emelkedett,

Kína és Hongkong részvénypiacai egyaránt 0,1 százalékkal csúsztak lejjebb.

A piacok attól tartanak, hogy a Tel-Aviv és Teherán közötti konfliktus átterjedhet az egész közel-keleti térségre. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump mindenkit Teherán elhagyására szólított fel, és idő előtt megszakította látogatását a G7-csúcstalálkozón Kanadában. A hírek szerint Trump összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot is.

A fejlemények hatására megnőtt a kockázatkerülés a piacokon, az ázsiai kereskedés folyamán

az S&P 500 határidős indexe 0,3 százalékkal esett,

az európai határidős indexek 0,6 százalékkal csökkentek,

az olajárak átmenetileg két százalékos pluszban is jártak.

Feltételezések szerint az Egyesült Államok valamilyen katonai akcióra készül Iránban; a bizonytalanság miatt nő a kockázatkerülésv– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

A Wall Street hétfőn pluszban zárt, miután a Reuters értesülései szerint Irán Trump közvetítésével azonnali tűzszünetet szeretne elérni Izraellel, ami az olajárak emelkedését is mérsékelte. Hétfőn tovább eszkalálódott az Irán és Izrael közötti légi háború – a két régóta ellenséges ország eddigi legnagyobb összecsapása –, Izrael Irán állami műsorszolgáltatóját és urándúsító létesítményeit támadta.

A Fed véleményére vár a részvénypiac

Ezen a héten több jegybanki ülés is lesz, a figyelem most a Fedre irányul. A várakozások szerint az amerikai jegybank szerdán változatlanul hagyja irányadó kamatait, a piacok számára így sokkal fontosabb, hogy Jerome Powell jegybankelnök miként kommentálja a kialakult helyzetet. A kereskedők jelenleg két kamatcsökkentést áraznak be az év végéig. "Jegybankárnak lenni most igazán kihívást jelentő feladat: a vámhelyzet, a kereskedelmi politikák, a határidő előtti megállapodáskötési kényszerek mellett most itt van a közel-keleti bizonytalanság is" – tette hozzá Sycamore. A makrogazdasági háttér ennél már nem is lehetne bonyolultabb - mondta a közgazdász.

A befektetők szorosan figyelik a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokat, mivel Trump július eleji vámtarifa-határideje gyorsan közeledik. A G7-csúcs margóján folytatott japán–amerikai tárgyalások nem hoztak áttörést a vámok csökkentése vagy eltörlése terén, míg a brit–amerikai megállapodásban továbbra is nyitott maradt az acél- és alumíniumvámok kérdése.

A nyersanyagpiacon

az olaj határidős árfolyama körülbelül 0,4 százalékkal emelkedve 72 dollár körül mozgott hordónként,

az arany ára gyakorlatilag változatlan volt, 3 384,05 dolláron unciánként.

