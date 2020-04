Palkovics: Több mint 1200 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyek védelmét

Öt új gazdaságvédelmi programról döntött a kormány, elindult az akcióterv második szakasza - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: visszavezetik a 13. havi nyugdíjat, a kormány a rövidített munkavégzés esetén átvállalja a bérköltségek egy részét, és 450 milliárd forinttal segítik a beruházásokat. A kormányfő közölte: támogatják a kiemelt ágazatokat, és kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítanak a magyar vállalkozásoknak. A 2020-as költségvetési hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emeli a kormány - mondta Orbán Viktor. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi munkahelyet hozzunk létre - hangsúlyozta a kormányfő. A lehető legszélesebb összefogás létrejöttét sürgette a koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt a magyar társadalomban és a politikai életben egyaránt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlésben. A gazdasági kamarák, vállalkozói szervezetek javaslatai is beépültek a gazdaság újraindítását szolgáló kormányzati lépésekbe - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint a magyarok 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel. Mától díjmentes a közterületi parkolás Magyarországon - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A közterületi parkolás térítésmentessé tétele azt a célt szolgálja, hogy a munkába igyekvőknek vagy halaszthatatlan dolgaikat intézőknek ne kelljen igénybe venniük tömegközlekedési eszközöket - mondta az országos tisztifőorvos. 744-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb négy idős krónikus beteg, 67 főre emelkedett a gyógyultak száma. Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait, szombathoz képest vasárnapra a duplájára emelkedett a rendőri intézkedések száma a fővárosban - számolt be róla az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Az operatív törzs arra kéri a budapestieket, hogy tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, mert ez közös ügyünk a járvány lassítása érdekében. A kormány célja, hogy megtartsa a munkahelyeket a koronavírus-járványban, és azok helyett, amelyek megszűntek, újakat teremtsen - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A megkérdezettek 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában. Újabb koronavírusokat izoláltak a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában, ez alapján úgy tűnik, hogy több helyről érkezhetett a kórokozó Magyarországra - mondta Kis Zoltán, a központ laborvezetője a Kossuth rádióban. Napokon keresztül elhallgatták, hogy a Pesti úti Idősek Otthonában megjelent a koronavírus. Karácsony Gergely pénteken este 5 igazolt esetről és további 13 potenciális megbetegedésről beszélt közösségi oldalán. Mandiner információi szerint azonban már jóval a főpolgármester bejelentése előtt felütötte a fejét az idősotthonban a koronavírus, már kedden 64 lakó esetében rendeltek el karantént. Sarcot ró ki a veszélyhelyzetben Óbuda lakóira a kerület ellenzéki vezetése, áprilistól a lakbéren felül közös költséget kell fizetnie a költségelvű bérleti díjas lakások lakóinak, ez lakásonként 10 ezer forintot meghaladó plusz költséget jelent. Tiltakoznak a főváros ellenzéki polgármesterei a kormány gépjármű súlyadót érintő döntése ellen. A városvezetők azt kifogásolják, hogy szerintük az intézkedéssel túl sok forrást vonnak el az önkormányzatoktól. Az önkormányzatoktól elvont összegek a legkisebb részét képezik a bejelentett gazdasági élénkítőcsomagnak - mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté közölte: az ellenzéki képviselők hazudnak, amikor úgy állítják be a helyzetet, mintha a kormány ellehetetlenítené az önkormányzatok működését. Az önkormányzatok hozzájárulása a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezeléséhez a költségvetésük 3-4 százalékát érinti átlagosan, vagyis a lehető legkevesebb a várható gazdasági visszaeséshez képest - közölte Gulyás Gergely miniszter. A kormány adóügyi könnyítései nagyban érintik a veszélyeztetett gazdasági ágazatokhoz tartozó katás vállalkozásokat - mondta Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője. Az európai igazságügyi együttműködést is a járvány elleni küzdelem szolgálatába kell állítani - nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni az új típusú koronavírus-járvánnyal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban. Az Európai Uniónak amellett, hogy átcsoportosítja költségvetését, a koronavírus elleni harcban új pénzeszközöket is be kell vetnie, melyek forrása elsősorban az adóparadicsomok felszámolásában keresendő - mondta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 275 542-re nőtt a világban, a Covid-19 betegségben 69 498-an vesztették életüket. Klaus Iohannis román államfő bejelentette: Romániában egy hónappal meghosszabbítják a rendkívüli állapotot. Életbe léptek Ukrajnában azok az új korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány a múlt héten rendelt el, a szigorítások értelmében egyebek mellett tilos arcmaszk és személyes iratok nélkül nyilvános helyen, illetve közterületen tartózkodni. Jelentősen visszaesett az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése Csehországban. Tovább lassult a koronavírus-járvány Németországban, de a vírus terjedését akadályozó intézkedéseket újabb határellenőrzési szigorítással egészíthetik ki. Olaszországban 525-re csökkent az utóbbi egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, amely így a járvány helyi kitörése óta elérte a 15 887-et. Spanyolországban már ötödik napja csökken az új típusú koronavírus napi fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma - a Covid-19 megbetegedésbe 4273-an haltak bele. Oroszországban 954-gyel nőtt egy nap alatt, és elérte a 6243-at a koronavírus-fertőzöttek száma. Átlépte a 20 ezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban. Hollandiában közel 20 ezer, Luxemburgban több mint 2800 koronavírusos beteget tartanak nyilván. Egy nap alatt több mint hatszázzal emelkedett ugyan az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma, de ez jelentős csökkenés az egy nappal korábbi 703-hoz képest. Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy jó hangulatban van és folyamatosan dolgozik az új koronavírus okozta betegsége miatt szükségessé vált kórházi kezelése alatt is. „Már látjuk a fényt az alagút végén" - hangsúlyozta az amerikai elnök a Fehér Házban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. 78-ra emelkedett a panaszmentes, új koronavírussal fertőzöttek napi esetszáma Kínában, miközben az ország nagy részén az élet kezd visszatérni a megszokott kerékvágásba a járvány mérséklődésére utaló hivatalos adatok nyomán. Lemondott Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes, az általa vezetett párt, az Egyetértés (Porozumienie) továbbra is tagja marad a kormánykoalíciónak. 23 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság M. Miroslavot, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője két évvel ezelőtti meggyilkolása és egy további emberölés miatt. Az ország számos településén védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok, amelyeket folyamatosan juttatnak el a helybelieknek. Madárinfluenza gyanúja merült fel egy pusztaföldvári kacsaállományban, az állományt felszámolták, a későbbi vizsgálati eredmények szerint azonban az állatok nem voltak fertőzöttek - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Megszüntette a közérdekű üzem működésének megzavarása és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az MTVA-székházba behatoló és ott randalírozó ellenzéki képviselők ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség – tudta meg a PestiSrácok.hu. Bontási munkálatokat végeznek a 3-as metróvonal középső szakaszán, a koronavírus miatti járványhelyzet egyelőre nem befolyásolja a munkavégzést - közölte a BKV. Megnyitották a magyar atlétika-válogatott tagjai számára a budapesti Lantos Mihály Sportközpont szabadtéri pályáját.