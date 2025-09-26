Keresés

Gazdaság

Exkluzív – A Paks II. projekt egy percre sem állt meg, sőt, aktívan halad előre

2025. szeptember 26., péntek 19:00 | HírTV
atomenergia beruházás Paks II

A Roszatom vezérigazgatójának első helyettese szerint nincs veszélyben a Paks II. projekt: a beruházás a tervek szerint halad, és hamarosan elérkezik az építkezés egyik legfontosabb mérföldkövéhez - Kirill Komarov a moszkvai Atomenergetikai Világhéten adott exkluzív interjút a HírTV stábjának.

  • Exkluzív – A Paks II. projekt egy percre sem állt meg, sőt, aktívan halad előre

Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatójának első helyettese és nemzetközi üzletfejlesztési igazgatója szerint az Európai Bíróság szeptemberi ítélete nem befolyásolja a paksi beruházást.

"Nincs befolyással az Európai Bíróság ítélete a Paks II. beruházásra. Ez nem a mi álláspontunk, hanem a magyar partnereinké, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott erről. Eljárási kérdésről van szó, amely a Bizottság érvelésének megalapozottságát vizsgálja.

Az azonban a legfontosabb, hogy a projekt semennyi időre sem állt meg, és aktívan halad előre."

A Roszatom vezérigazgató helyettese szerint a munkálatok ütemterv szerint haladnak, és rövidesen fordulóponthoz érkeznek.

"Jelenleg aktív munkálatok folynak az építési területen, elkészült a 23 méter mély munkagödör, és zajlik az első beton kiöntésének előkészítése.

Ez egy szimbolikus mérföldkő lesz, mert ettől a pillanattól számít majd hivatalosan is épülő atomerőműnek a Paks II. Amint a magyar nukleáris hatóság kiadja az engedélyt, két hónapon belül megtörténhet az első betonozás. Ezzel párhuzamosan gyártás alatt állnak a reaktortartályok Oroszországban, és francia részvétellel készül az automatikus irányítórendszer is."

Kirill Komarov hozzátette:

az atomenergia jövőjét nem Európa, hanem a globális Dél határozza meg, ahol hatalmas az energiaigény és gyors a bővülés.

"A szankciók körül sok a politikai vita, de ezek hivatalosan nem terjednek ki az atomenergetikára. A Roszatom külföldi bevételei 2022 és 2024 között megduplázódtak, 9 milliárd dollárról 18 milliárdra nőttek. Ez is mutatja, hogy az atomenergia fejlődésének központja ma már nem a Nyugat, hanem a globális Dél: Kína, India, Délkelet-Ázsia és Afrika. Ott van a legnagyobb energiaigény, és ezek az országok hosszú távú, megbízható partnereink."

A Roszatom vezetőjének első helyettese szerint a paksi beruházásban a magyar ipar is komoly szerephez jut, így a projekt nemcsak energetikai, hanem gazdasági szempontból is mérföldkő lehet Magyarország számára.

Fotó forrása: https://paks2.hu/

Háború Ukrajnában

