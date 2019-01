Paks 2 nélkül nem menne

„A kelet-európai régió erőmű parkjának negyede negyven évnél idősebb szén tüzelésű erőmű.”

Egy konferencián beszélt a Paks 2-ért felelő minisztérium gazdasági főtanácsadója arról, hogy öregednek a környezetszennyező széntüzelésű erőművek és nem lesznek képesek az egyre növekvő villamosenergia-igényt kielégíteni. Hugyecz Attila azt mondta: a közlekedésben, az iparban, de még a mindennapi éltben is robbanásszerű energiaigényre lehet számítani.

„Budapesten, az új építésű társasházak 80-90 százaléka hőszivattyús fűtésmóddal épül meg, a könnyűszerkezetes házak esetében ötből kettő direkt villanyfűtéssel épül meg, nagy értékű családi házak építése egyértelműen hőszivattyúval épül meg. Itt most abba az irányba megyünk el, az épületszektorban, hogyha egyszer előfordul, hogy nem lesz villany, akkor az emberek, a házak fűtését tesszük kockára. Ez az egyik, az ellátásbiztonság ezért rendkívül fontos és egyre fontosabbá fog válni” – húzta alá Hugyecz Attila.

A konferencián részt vett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségének a főigazgatója is. William D. Magwood azt mondta: az egész világban megnövekszik a villamos energiára az igény, amelyet azonban pusztán megújuló energiaforrásokkal nem lehet kielégíteni, szükség van az atomenergiára is. „A megújuló energiaforrásokra szükségünk van, egymást kiegészítve kell, hogy működjenek. De tudnunk kell, hogy a megújuló energiaforrások milyen költségekkel járnak, és azokat hogyan tudjuk ellensúlyozni az energiamérlegben” – hívta fel a figyelmet Magwood.

Magyarországon az atomerőművel lehet kiegyensúlyozott energiaellátást biztosítani. Ezt pedig már a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter mondta: Süli Jánost emlékeztetett: idén már kétszer megdőlt a napi villamosenergia felhasználás rekordja, legutóbb két napja a fagyos, felhős időjárás miatt. A miniszter azt mondta: évente átlagosan másfél százalékkal nő a villamosenergia igény.

„Nemcsak az éves felhasználás nő, hanem az import is. Most 31,4 százalék, tehát a mindenkori legnagyobb importra volt szükségünk az elmúlt évben. Ez is azt indokolja, hogy a Paksi Atomerőmű-beruházás az elkerülhetetlen, hisz ez a kitettség, ez nagy mértékben a gazdaságot, a lakosság olcsó villamosenergia ellátását bármikor megingathatja. És láttuk, hogy nyáron is, a szárazság miatt az európai vizes erőművek vízhiánya miatt a villamosenergia költsége, amit importálunk, az szinte duplájára változott” – emelte ki.

A Paksi Atomerőmű jelenlegi négy blokkja 2000 megawattot termel, ám a reaktorokat 2032-37 között le kell állítani, élettartamuk végére érnek. Ezeket váltja ki az új két blokk a 2400 megawattjával, amelyek hatvan évre szolgáltatnak majd villamos energiát. Süli János hozzátette: a beruházás egyelőre a tervezésnél tart. Az engedélyezési eljárás és az építkezés 7,5 évet vesz majd igénybe.