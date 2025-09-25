Otthon Start Program: a frissen meghirdetett lakások 76 százaléka felel meg a feltételeknek

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Money.hu szerint az új, támogatott konstrukció megmozgatta piac egészét. Egyre több lakás kerül a piacra, a kínálat nő, de több dolgot is tehetnek az eladók a sikeres értékesítésért. Budapesten a tulajdonosok 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal adtak fel több hirdetést, miközben a frissen meghirdetett lakások 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

Kevesebben tudják, hogy a támogatott hitel igénybevételéhez a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték közötti különbség nem lehet nagyobb 20 százaléknál. Ha például egy ingatlant 65 millió forintért hirdetnek, de az értékbecslő 50 millió forintra taksálja, a bank elutasíthatja a finanszírozást. Fontos tehát a reális árazás, hiszen a vevő hitelképessége és a banki értékbecslés egyaránt döntő tényező.

A pontos értékmeghatározás érdekében az értékbecslő összehasonlítja az ingatlant a környék hasonló, a közelmúltban értékesített ingatlanaival is. Mivel a program csak néhány hete indult, a megvalósult tranzakciók még nem feltétlenül tükrözik az aktuális piaci árak emelkedését, ami rossz hír az eladóknak. Az Otthon Start Programban meghatározott vételár-korlát lakás esetén legfeljebb 100 millió forint, család ház esetben maximum 150 millió forint. Ez különösen érdekes lehet az olyan típusú ingatlanok eladásánál, amikre a köznyelvben házként hivatkozunk, de jogilag sokszor lakásként vannak nyilvántartva, ilyenek az ikerházak például.

Fotó: Shutterstock