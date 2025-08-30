Otthon Start: brutális roham jöhet hétfőtől, megszólaltak a bankok

Megosztás itt:

Az iskolakezdéssel érintett szülőkön, és a pedagógusokon kívül ezúttal a bankok számára is erősen indul a szeptember: hétfőn indul el az Otthon Start program, amelynek a segítségével az első lakásukat megvásárlók juthatnak rendkívül kedvező feltételek – így például legfeljebb 3 százalékos, fix éves kamat – mellett támogatott lakáshitelhez.

A bankok hamar ráéreztek az új támogatott lakáshitelben rejlő lehetőségekre – nem utolsósorban azért, mert az 3-4 százalékpontos kamatelőnnyel rendelkezik a piaci feltételű konstrukciókhoz képest –, és már hetekkel annak indulása előtt megkezdték az azzal kapcsolatos kommunikációt.

