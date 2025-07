Megosztás itt:

A Magyar Falu programban ismét meghirdették a felelős állattartásra való felhívást. 500 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A mai nap meg is jelenik a felhívás, melyre az önkormányzatok jelentkezhetnek. A témában a központi gondolat ezúttal is az, hogy továbbra is közös ügy az állatvédelem.