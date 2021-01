Ötmilliárd forintos pályázat indul a hazai élelmiszeripari cégeknek

875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 352 703-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 409 főre emelkedett. A kormány következetes döntéseinek köszönhető, hogy Magyarország túl van a járvány második hullámának csúcsán - jelentette ki a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hozzátette: sok európai ország hirtelen, azonnali intézkedéseket hozott, ezzel szemben Magyarország a racionális döntései miatt tudott biztonságosabb szakaszba lépni. Brüsszel nem szállít elegendő vakcinát, ezért ha a magyar kormány csak erre alapoz, akkor nem lehet feloldani a korlátozásokat - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Örs elmondta: a kabinet folyamatosan azon dolgozik, hogy több forrásból többféle vakcina álljon minél hamarabb a magyar emberek rendelkezésére. A vakcina beszerzése nem politikai kérdés. A baloldal abban érdekelt, hogy a járvány minél tovább elhúzódjon - mondta Farkas Örs. Európa Kínában áll sorban a vakcináért - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Menczer Tamás közölte: azt, hogy Európának kell-e a kínai vakcina, jól mutatja, hogy miután nyilvánosságra került, a magyar kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat, néhány órán belül 14 európai ország jelentkezett a kínai gyártónál. A koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés – hangsúlyozta közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: csak biztonságos és hatásos vakcinával oltanak. A miniszter szerint a járvány megfékezésének egyetlen módja az emberek immunitásának tömeges oltással való megteremtése. A kínai vakcina elleni kampány helyett Jávor Benedeknek a brüsszeli beszerzés felgyorsításával kellene foglalkoznia - így reagált a Fidesz a Párbeszéd uniós tanácsadójának szavaira. A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának gyártási folyamata biztonságos - nyilatkozta az M1-nek Pekingből Lukács Ferenc, az OGYÉI hatósági ellenőrzési főosztályának vezetője. A koronavírus sokkal veszélyesebb az egészségre, mint az influenza - mondta híradónknak Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa. Karácsonyék elszúrták a reklámtendert, súlyos milliárdokat bukik Budapest - erről ír a Mandiner. A lap szerint a főpolgármester korábban megakadályozta a budapesti tömegközlekedés reklámhelyeinek kiszervezését, most pedig már hiába egyezne bele, hogy egy francia hátterű cég ajánlata nyerjen, azt a világjárvány miatt már nem érdekli a koncesszió. A Nemzeti digitalizációs stratégia jövőképe az, hogy Magyarország a digitalizáció terén az európai országok rangsorában 2030-ra a legjobb tíz ország között szerepeljen - jelentette ki Solymár Károly Balázs államtitkár a Magyar Nemzetnek. A Magyar Rektori Konferencia egyik legfontosabb feladata jelenleg a bolognai egyezmény revíziója - jelentette ki a Magyar Hírlapnak adott, interjúban Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, akit nyáron az MRK társelnökévé választottak. Ötmilliárd forintos pályázat indul hazai élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak támogatására - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. Az igazságügyi miniszter összehívta a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését a tech cégek „rendszerszintű visszaélései” miatt. Varga Judit a Facebookon azt írta: az „árnyék tiltás” vagy „shadowban” azt jelenti, hogy a közösségimédia-szolgáltatók titokban, politikai céllal úgy korlátozzák egy felhasználói profil láthatóságát, elérését, hogy „arról mi ne tudjunk”. A világban 95 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 52,2 millióan meggyógyultak. Újra megkezdődött a tanítás a szerbiai általános és középiskolákban, a diákok egy hétig a tantermekben tanulnak, egy hétig pedig virtuális oktatásban vesznek részt. Szlovákiában újabb országos tesztelés kezdődik, egyúttal az eddigieknél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Ausztriában február 8-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó teljes zárlatot - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában 128-an fertőződtek meg a koronavírus brit mutációjával. Oroszországban megkezdődött a tömeges lakossági védőoltási kampány a Covid-19 ellen. A brit kormány átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba. Mától csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba. Tucatnyi elnöki rendeletet tervez aláírni már beiktatása napján Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök, hogy visszafordítsa Donald Trump távozó elnök legvitatottabb intézkedéseit, és lépéseket tesz a koronavírus-járvány kezelésére is. Berlinből visszatért Moszkvába Alekszej Navalnij. Az orosz ellenzéki politikust a seremetyjevói repülőtéren őrizetbe vették. A Moszkvába hazatérésekor őrizetbe vett Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását követelték európai vezetők és Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök leendő tanácsadója is. A nemzetközi jog és az orosz jogrend tiszteletben tartására szólította fel Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vételének külföldi bírálóit Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Ivóvíz és élelem nélkül várakozott Guatemala keleti részén több ezer olyan hondurasi bevándorló, aki az Egyesült Államokba szeretne eljutni. Kétszáztizenegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. A Budapesti Közlekedési Központ menetjegyek és bérletek nyomtatásához szükséges biztonsági hőpapír beszerzésére kiírt, „szabálytalan és bírságot eredményező” közbeszerzési eljárásának átvizsgálását szorgalmazza a budapesti Fidesz. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Uruguay 44:18 Női kézilabda BL: Odense HB (dán) - Győri Audi ETO KC 32:32 Női kézilabda Európa-liga: Fleury Loiret (francia) - Siófok KC 24:35 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - Vasas Akadémia 54:42; PEAC-Pécs - ZTE Női Kosárlabda Klub 110:47 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - HC Innsbruck 3:2 Jégkorong Erste Liga: DEAC - Gyergyói Hoki Klub 0:1