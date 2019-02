Öt új elektromos töltőállomással gazdagodott Székesfehérvár

Az Alba Regia sportcsarnok elé is került egy elektromos töltőállomás Székesfehérváron, ezzel együtt már 15 E.ON töltő van a városban. Mindegyik közterületen található, így bárki számára elérhetők, és ingyenesen tölthetők vele az elektromos személyautók.

„Az otthontöltés az 70 százaléka a töltéseknek, de nagyon fontos, hogy közterületen is lehessen tölteni ezeket a járműveket. Az öt töltőből egy, ami itt a sportcsarnok előtt van, az egy úgynevezett gyors villámtöltő, ez azt jelenti, hogy fél óra alatt 80 százalékara fel lehet tölteni egy akkumulátort, ami egy nagyon nagy teljesítmény” – ismertette Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja.

Székesfehérvár élen jár az okosalkalmazások használatában, nemrég vezették be az okosparkolást. A városnak e-flottája is van, amely jelenleg két elektromos személyautóból és két kisteherautóból áll. A megyeszékhelyen több mint 100 elektromos autó van, de a töltőhálózat folyamatos bővítésével az autók száma is jelentősen nőhet a város polgármestere szerint.

„Ez légszennyezettségben is nagy előrelépést tud jelenteni, azt jelentősen csökkenti. A zajszennyezésről pedig egy város életében nem is kell külön beszélni, hogy mekkora különbség van, hogyha ilyen gépjárművek is folyamatosan emelkedő számban használják az útjainkat. Azt hiszem e tekintetben ez tehát egy komoly előrelépés. Nyilván a következő lépés az a közösségi közlekedés lesz, reményeink szerint, hiszen ott lehetne még környezetvédelmi és közlekedési szempontból is nagy előrelépést tenni” – nyilatkozta Cser-Palkovics András.

Székesfehérváron ez gázüzemű és elektromos buszokat jelentene – tette hozzá a polgármester. Magyarországon tavaly 1300 elektromos autót értékesítettek, ami a környező országokhoz képest kiemelkedő eredmény.