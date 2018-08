2018. AUGUSZTUS 29., SZERDA HOLLIK ISTVÁN: MAGYARORSZÁG MINDEN SEGÍTSÉGET MEGAD OLASZORSZÁGNAK A TENGERI HATÁROK MEGVÉDÉSÉHEZ MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. SZEPTEMBER KÖZEPÉIG ELDÕL, INDUL-E NYOMOZÁS AZ ALTUS PORTFÓLIÓ KFT. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI GYAKORLATA MIATT. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS TOVÁBBI 1 MILLIÁRD FORINTOT BIZTOSÍT A PÜNKÖSDFÜRDÕI VÉDMÛ MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖBBLETFEDEZETKÉNT. A PÁRBESZÉD SZERINT FELESLEGES A PÜNKÖSDFÜRDÕI GÁTMAGASÍTÁS. AZ AUTÓPÁLYADÍJ CSÖKKENTÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT KÉRI A KORMÁNYTÓL A FUVAROZÓK EGYESÜLETE, AHOL ÚTFELÚJÍTÁST VÉGEZNEK. ÁSZ: AZ ORÖ A HIÁNYOSSÁGOKRA ÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEIT SEM HAJTOTTA VÉGRE MAGYAR HÍRLAP. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: ALKOTMÁNYELLENES A VÍZGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. EGY 200 MILLIÓ EURÓS VÍZÜGYI FEJLESZTÉSEKET TÁMOGATÓ ALAP LÉTREHOZÁSÁT JELENTETTE BE ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. SZIGORÍTJA AZ INGATLANHITELEZÉS SZABÁLYAIT AZ MNB, HOGY NE EMELKEDJENEK DRASZTIKUSAN A TÖRLESZTÕRÉSZLETEK MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. VARGA MIHÁLY: AZ ÚJ MUNKAERÕPIACI PROGRAM LEGALÁBB 50 EZER EMBERNEK SEGÍTHET A VERSENYSZFÉRÁBAN VALÓ ELHELYEZKEDÉSBEN M1. RÉTVÁRI BENCE: FONTOS, HOGY EGYSÉGES TARTALMA LEGYEN A TANKÖNYVEKNEK M1. EGYSÉGESEN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANTÁRGYBA ÉPÍTENÉK BE A BIOLÓGIÁT, A KÉMIÁT ÉS A FIZIKÁT AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TERVEZETE SZERINT. KSH: 3,6 SZÁZALÉKON MEGÁLLT A MUNKANÉLKÜLISÉG CSÖKKENÉSE MÁJUS-JÚLIUSBAN. A KÖZÖS ÜGYEKBEN LEHET EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ LMP ÉS A JOBBIK KÖZÖTT. OTTHAGYJA AZ LMP FRAKCIÓT SZABÓ SZABOLCS, HA NEM REHABILITÁLJÁK A PARLAMENTI VÁLASZTÁS ELÕTT VISSZALÉPÕKET ZOOM.HU. A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ÜGYVÉDJE SZERINT NINCSENEK EGYÉRTELMÛ BIZONYÍTÉKOK, MELYEK VÉDENCE BÛNÖSSÉGÉRE UTALNÁNAK. SZEPTEMBER 12-IG IGÉNYELHETÕ AZ INGYENES HPV ELLENI VÉDÕOLTÁS A 14. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT LÁNYOKNAK. ORBÁN VIKTOR: ÚJ, MIGRÁCIÓELLENES EURÓPÁRA VAN SZÜKSÉG, AMELYET NEM MACRONOK KÉPVISELNEK. IGAZAT ADOTT ORBÁN VIKTORNAK ÉS MATTEO SALVININEK A FRANCIA ELNÖK, HA BENNE LÁTJÁK A POLITIKAI ELLENFELET. MÉG ZAJLANAK A TÁRGYALÁSOK AZ ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕKNEK SZÁNT TÁBOR LÉTREHOZÁSÁRÓL DÁNIA ÉS AUSZTRIA KÖZÖTT. UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSI BIZTOS: A MIGRÁCIÓS KÉRDÉS NEM KEVERHETÕ ÖSSZE AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉVEL DIE WELT. BREXIT-ÜGYI MINISZTER: LÁTÓTÁVOLSÁGBA KERÜLT AZ UNIÓS TAGSÁG MEGSZÛNÉSÉVEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS. ELKÉSZÜLT A BOLGÁR-ROMÁN HATÁRON AZ A 133 KM HOSSZÚ KERÍTÉS, MELY A ROMÁNIAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT ÁLLATOK ÁTJUTÁSÁT AKADÁLYOZZA. JÖVÕRE ÁTLAGOSAN 8 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A CSEHORSZÁGI KÖZSZFÉRÁBAN A BÉREK. ENYHÍT A NYUGDÍJKORHATÁR EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ OROSZ NYUGDÍJREFORM TERVEZETÉN VLAGYIMIR PUTYIN. DONALD TRUMP: AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGJOGOK KERÜLNEK VESZÉLYBE, HA A DEMOKRATÁK GYÕZNEK A FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOKON. KÍNA MEGKEZDTE ELSÕ KATONAI TÁMASZPONTJÁNAK ÉPÍTÉSÉT AFGANISZTÁNBAN. TÖBB EZER CIVIL TÉRT VISSZA EGY NAP ALATT A DAMASZKUSZ MELLETTI, KÉT ÉVIG ÜRESEN ÁLLÓ DARAJA KÜLVÁROSBA. AUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT EGY IRAKI ELLENÕRZÕPONTNÁL, LEGKEVESEBB 21-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. IRÁNI HÍRSZERZÉSI MINISZTER: ÁLLAMI SZERVEKBE BEÉPÜLT TÖBB TUCAT KÉMET TARTÓZTATTAK LE A HATÓSÁGOK. CSAKNEM SZÁZ VENEZUELAI MENEKÜLT TÉRT HAZA PERUBÓL A KORMÁNY ÁLTAL KÜLDÖTT REPÜLÕN, LEGTÖBBEN AZÉRT, MERT NEM TALÁLTAK MUNKÁT. GÁTSZAKADÁS MIATT VÍZ ALÁ KERÜLT KÉT FALU ÉS EGY VÁROS MIANMARBAN. BKK: SZOMBATTÓL VÁLTOZIK A JEGYVÁSÁRLÁSI SZABÁLY A HÉV-VONALAKON. ELGÁZOLT EGY EMBERT A METRÓ BUDAPESTEN, A CORVIN-NEGYED ÁLLOMÁSNÁL, A SÉRÜLTET A SZERELVÉNY ALÓL MENTETTÉK KI. TÖBB AUTÓVAL IS ÜTKÖZÖTT EGY KAMION A 74-ES FÕÚTON HAHÓT KÖZELÉBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. KIGYULLADT EGY HÁROMSZINTES CSALÁDI HÁZ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BOGÁCSON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. PÉNTEKTÕL ÚJABB DRÁGULÁS VÁRHATÓ: 2-2 FORINTTAL EMELI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN ÁRÁT A MOL.