Öt éves a költségvetésnek már több százmilliárd forintot hozó online pénztárgép

Képtelen baloldali polgármesterként viselkedni és felelősséget vállalni a döntéseiért Karácsony Gergely - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint az egyetlen csoda Zuglóban, hogy még működik a költségvetése. Budapest legyen végre zöld és legyen végre szabad - hangsúlyozta a fővárosi kampánynyitóján Karácsony Gergely. Zugló mára odajutott, hogy hitelből kénytelen finanszírozni mindennapjait, holott Karácsony Gergely öt évvel ezelőtt nulla adóssággal vette át a kerületet – közölte Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1-en. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt beszédében arra kérte hallgatóit, hogy vegyék vissza Budapestet a kiváltságosok kezéből és adják vissza a várost a valódi tulajdonosainak, a budapestieknek. A döntő különbség, hogy míg Tarlós István főpolgármester az autósoknak tervezi Budapestet, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület a gyalogosoknak - jelentette ki Puzsér Róbert, a szervezet főpolgármester-jelöltje. Valóban Gyurcsány Ferenc osztja a lapokat a baloldalon - reagált a Mi Hazánk a miniszterelnök kabinetfőnökének nyilatkozatára, mely szerint a Gyurcsány-Bajnai rendszer újraépítésére készül az ellenzék az önkormányzati választásokon. Dúró Dóra szerint Gyurcsány ismételten a balliberális tömb vezető politikusa lett. A kormány készen áll arra, hogy a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért által támogatott Vári Attila pécsi polgármesterjelölt terveit támogassa, megválasztása esetén - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tíz év után először 8,5 százalékkal több diák kezdte meg tanulmányait szakgimnáziumban, mint általános gimnáziumban tavaly, ez is jelzi, hogy a szakképzésé a jövő - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A köznevelési törvény módosítása ellen tüntettek a Kossuth téren. A szervezők az oktatás korszerűsítését követelték és arra szólították fel a szférában dolgozókat, hogy ők is emeljék fel a hangjukat a számukra hátrányos döntések ellen. Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat 2019-ben és 2020-ban - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Közutak mellett illegálisan lerakott hulladék összeszedésére hirdetett akciót szeptember 20-ára a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a társaság jövő szombaton nyílt napot is tart, amelyen a cég munkagépeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Komplex képzési bázis létrehozását tervezik a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásában. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök vezetésével egy, a korábbinál jobb és hatékonyabb bizottság áll majd fel. A holnap alapjait ma kell lerakni, s mivel az óvodák ennek eszközei, az önálló magyar óvodákra a külhoni magyar közösségekben is szükség van - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Tornalján. Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök. Lengyelország 2021-ben 6 milliárd köbméter gázt szállíthat Ukrajnának - közölte Piotr Naimski, a lengyel kormány energiaügyi megbízottja Varsóban. Németország hálás, hogy Lengyelország a második világháború után kezet nyújtott, és azért, hogy a németeket visszafogadták az európaiak körébe - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német elnök. Háborús bűnnel kezdődött a második világháború - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök a nyugat-lengyelországi Wielunban, a háború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott megemlékezésen. Agyonszúrt egy 19 éves férfit és kilenc embert megsebesített Lyon elővárosában egy merénylő, a férfit őrizetbe vették a hatóságok. A Kiriákosz Micotakisz vezette konzervatív görög kormány új intézkedéscsomagot fogadott el az elmúlt időszakban felerősödött migrációs nyomás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében. Az Alan Kurdi német civil hajó felvett 13 migránst a fedélzetére egy túlterhelt facsónakból a Földközi-tengeren, Lampedusa olasz sziget közelében. Tízezrek tüntettek Nagy-Britanniában amiatt, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök a héten kezdeményezte a parlament ülésezésének felfüggesztését. Az amerikai hadsereg támadta meg a dzsihadistákat a Szíria északnyugati részén fekvő Idlíb tartományban. Több mint 40 szélsőséges halt meg a műveletben. Öt embert agyonlőtt és 21-et megsebesített egy 30 éves férfi a nyugat texasi Midland és Odessa városokban. Az atomalku teljes mértékű tiszteletben tartására szólította fel Iránt a Emmanuel Macron francia elnök, amikor telefonon beszélt Haszan Róháni iráni köztársasági elnökkel. Elérte a négyes erősséget a Florida felé közeledő Dorian hurrikán. A Miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a jelenleg a Bahamák fölött haladó vihar az Atlanti-óceán fölött tovább erősödhet és az elmúlt 30 év egyik legerősebb hurrikánjává válhat. Robbanás történt egy vegyi gyárban a nyugat-indiai Mahárástra államban, legkevesebb 13 ember meghalt, további 64 pedig megsérült - közölte a rendőrség. A kínai külügy tiltakozott Washingtonnál és az EU-nál a hongkongi radikálisok támogatása miatt. Vallási körmenetnek álcázva tartanak felvonulást Hongkongban a demokráciapárti tüntetők. Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen fontos közintézmények előtt. Gyermeket gázolt halálra egy autó Budapest XIV. kerületében, a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél - közölte a rendőrség. Nyolc lőfegyverrel és csaknem 1500 lőszerrel lépett át a határon Rajkánál kisbusszal egy török férfi; a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatását. Román járműszerelvények sofőrjeit állították elő a rendőrök az M3-as autópályán, akiket elsőfokú határozatban három hónapra eltiltottak a vezetéstől és pénzbírságot szabtak ki rájuk. Megfutotta az olimpiai szintet 3000 méter akadályon Kácser Zita a budapesti atlétikai Szuper Liga döntő első napján. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd-Paks 0:2; MOL Fehérvár FC-Kisvárda 3:0; Újpest-Budapest Honvéd 2:3; Zalaegerszeg-Puskás Akadémia 1:1; Debrecen-Kaposvár 0:1 Minden idők legjobb szereplésével zártak a magyar versenyzők a győri utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon: a hazai sportolók 28 arany-, 23- ezüst 63 bronzérmet szereztek. Hét arany-, hat ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyarok a berlini tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon. Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú Ryan Macleod Sheppard az egyéni összetett megnyerése után újabb három érmet szerzett a tornászok Budapesten zajló egyéni országos bajnokságán. A Ferencváros hazai pályán 26:25-re legyőzte a Komló csapatát a férfi kézilabda NB I-n. Több mint 1100-an vettek részt a Runway Run jótékonysági futóversenyen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Halálos balesetet szenvedett a francia Anthoine Hubert a belgiumi Spa-Francorchamps-ban, a Forma-2-es sorozat szombati versenyén.