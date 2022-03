Megosztás itt:

Szijjártó Péter kifejtette: hazánk az orvosi eszközök előállítása terén is hatalmasat lépett előre, ebben pedig kiemelt szerepe van a Jász-Nagykun-Szolnok megyei cégnek is. A tárcavezető hozzátette: 650 millió forintos beruházás valósul meg a Radius Kft-nél, amelyhez a kormány 250 millió forintos támogatást nyújt. A befektetés célja, hogy egészségügyi és gazdasági tekintetben is a győztesek közé tartozzon Magyarország.