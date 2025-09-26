Őrület mi történik az autóiparban: Szijjártó Péter - A magyar ipari teljesítmény óriási lendületet kap

Megosztás itt:

A Debreceni BMW-gyár: világszenzáció és stratégiai döntés

A magyar autóipar hatalmas lökést kapott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a BMW debreceni gyárának megnyitása nem csupán egy újabb beruházás, hanem világszenzáció. A BMW ugyanis egyedül itt, Magyarországon fogja gyártani a tisztán elektromos alapokra épülő autóit, ami a vállalat nagy átállási stratégiájában kritikus fontosságú. A miniszter hangsúlyozta, hogy az elektromos autók elengedhetetlenek a globális zöld célkitűzések eléréséhez, hiszen a közúti közlekedés felelős a károsanyag-kibocsátás ötödéért-hatodáért.

Magyarország mint az elektromos autóipar központja

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és a Mercedes is Magyarországot választotta az elektromos átállás központjaként. Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen lett a globális autóipar egyik legfontosabb pontja. A debreceni gyárban a BMW iX3-as modelljét fogják gyártani, amelyre olyan erős a kereslet, hogy a termelést a tervezettnél is gyorsabban kell felfuttatni.

Jelentős növekedés és munkahelyek

Annak ellenére, hogy az ipari termelésben időnként ciklikusság tapasztalható, az autóipar folyamatosan növekszik. A termelési érték a nyár végére 1,7%-kal bővült, meghaladva a nyolcezermilliárd forintot. Ez a szektor közvetlenül 176 ezer embernek ad munkát, és ez a szám a közeljövőben tovább nő, hiszen most indul be a BMW és a BYD gyártása, miközben a Mercedes is beüzemeli legnagyobb európai üzemét.

A miniszter szerint az ellenzéki oldal akkumulátorgyártással kapcsolatos kritikái alaptalanok, mivel Magyarországon Európa legszigorúbb környezetvédelmi előírásai vannak érvényben, melyeket minden gyárnak be kell tartania. Az autóipar rendkívül erőteljes növekedése a teljes magyar ipari és gazdasági teljesítményt is magával fogja húzni.

Forrás: MTI

Fotó: Szijjártó Péter