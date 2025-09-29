Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Országszerte 3300 kisbolt kap támogatást a kormány programja alapján

2025. szeptember 29., hétfő 09:26 | MTI
Gyopáros Alpár falusi kisboltok modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Tavasszal hirdette meg a kormányzat a falusi kisboltok működési támogatását célzó pályázatot, amelyen hétfőn hirdetnek eredményt - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

  • Országszerte 3300 kisbolt kap támogatást a kormány programja alapján

Gyopáros Alpár a videóban azt mondta, hogy összesen 1918 település több mint 2300 vállalkozása több mint 3300 kisboltot üzemeltet, amelyre támogatást kapnak működésükhöz.

Egyenként maximum 3 millió forintra pályázhattak, és a zömük ki is használta ezt a lehetőséget - tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy a kormányzat eredetileg tavasszal 4 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg ezt a pályázatot, azonban a pályázók összesen 10 milliárd forintot igényeltek, ezért a nyár végén a kormány úgy döntött, hogy kipótolja ezt az összeget, és így összesen közel 10 milliárd forint jut a nyerteseknek.

"A falusi kisboltok fontos piaci szolgáltatók a kistelepülések életében, ezért a jövőben is támogatni fogjuk őket. Hajrá falvak!" - fogalmazott Gyopáros Alpár.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Hornyák Zsolt elemezte a Puskás Akadémia válságát és beszólt Bognár Györgynek

Kora reggel máris megbénult a forgalom, brutális karambolok történtek a magyar utakon

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit és élre állt a Serie A-ban

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Nacsa Lőrinc: Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
3
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

Legfrissebb híreink

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

 A már működő atomerőműveket szívesebben finanszírozzák a bankok a még épülőknél, mert az utóbbiak költségeinek még nincsenek benchmarkjai, a kockázataik pedig nagyobbak – mondta a Paks II. Zrt. vezérigazgatója az Atomenergetikai Világhét egyik panelbeszélgetésén. Jákli Gergelyt a kibocsátáscsökkentés kapcsán is kérdezték a paksi beruházásról.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

 Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára „családi adóforradalomról” beszélt Miskolcon, a IX. CÖF Klub rendezvényén. Kiemelte, a magyar kormány világviszonylatban is egyedülálló, átfogó támogatási rendszert épített ki. A legfőbb hír: október 1-jétől új korszak kezdődik, mivel a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól, ami negyedmillió nőt érint. A kormány célja, hogy 2029-re már egymillió két- vagy többgyermekes édesanya váljon adómentessé.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!