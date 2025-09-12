Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Országos vizsgálatot indul pénteken az üvegvisszaváltás kapcsán

2025. szeptember 12., péntek 09:00 | Világgazdaság
online kereskedelem NKFH Re-pont visszaváltási díj fenntartható fogyasztói magatartás

Az NKFH országos vizsgálatot indított a visszaváltási díj szabályainak betartására és a zöld állítások jogszerű használatára a hagyományos és online kereskedelemben. A hatóság célja, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztassák a fogyasztókat és támogassa a fenntartható fogyasztói magatartást az üvegvisszaváltás terén is.

  • Országos vizsgálatot indul pénteken az üvegvisszaváltás kapcsán

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A visszaváltási díj bevezetésének célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások – így például a műanyagpalackok, dobozok és üvegek – visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását és a hulladék mennyiségének csökkentését. Mindez hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához, mérsékli a környezetterhelést, valamint támogatja a fenntartható és tudatos fogyasztói magatartás kialakulását. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos vizsgálatot indított az üvegvisszaváltás kapcsán – közölte a hatóság pénteken.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatandó vizsgálat elsődleges célja egyrészt az  üvegvisszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy 

  • a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, 
  • a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, 
  • meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, 
  • a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy 
  • a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Ezek célja, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában és előmozdítsák a környezettudatos gazdaság fejlődését. Ugyanakkor, ha az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, mivel torzítják a fogyasztói döntéseket és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat.

A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket („Fenntartható”, „Környezetbarát”, „Újrahasznosítható”), valamint a védjegyeket és logókat – például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke – fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. 

A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.

A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Fotó: MOHU

További híreink

Elképesztő távolságok, óriási utat járnak be Budapest rekorder buszai

Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat

Súlyos döntést hozott Marco Rossi a portugálok elleni meccs után

Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

Véget ér a nehéz időszak: ez a három csillagjegy végre megkönnyebbülhet

A román válogatott ciprusi meccse után áll a bál, ezt nehéz lesz megmagyarázni

Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Szenzációs bejelentés, visszatér a Barcelonához a BL-győztes klasszis

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó

Megszólal Orbán Viktor – hamarosan indul az interjú a Kossuth rádióban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
3
Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét
4
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
5
Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?
6
Vezércikk – Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát + videó
7
Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat
8
Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó
9
Sokkoló antiszemita támadás korbácsolt nagy indulatokat Velencében
10
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!