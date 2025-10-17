Keresés

Gazdaság

Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt + videó

2025. október 17., péntek 19:00 | HírTV

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a program magával hozta az ingatlanpiac élénkülését is. Balogh László szerint 2025-ben 160 ezerre nőhet az adásvételek száma.

Csepeti Ádám, Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár: "Körülbelül 15 ezer igénylés az, ami eddig lezajlott. Napi szinten ezren mennek be a bankfiókba kifejezetten az Otthon Start iránt érdeklődve. Azt látjuk, hogy az igényelt átlagos hitelösszeg, a bankok helyesen becsülték előre, ők olyan 30-35 milliárdot, 30-35 milliót mondtak, fejenként durván 33 millió forintot igényelnek. Eddig a folyósított kölcsönök összege meghaladja a 450 milliárdot."

Csepeti Ádám hozzátette: Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti fiatal, átlagos életkoruk pedig 34 év.

