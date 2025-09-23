Óriásberuházások viharos tempóban: Magyarország a zöldtechnológia és az IT központjává válik

Megosztás itt:

A pénzcunami nem áll meg: magyarország a globális high-tech központjává válik

A magyar gazdaság lendülete megállíthatatlan, és a nemzetközi befektetők bizalma töretlen. A legújabb példa erre a Genesys amerikai technológiai óriás húszmilliárd forintos beruházása, amelyet Budapesten valósítanak meg. A projekt 250 új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások kutatásának és fejlesztésének területén.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban jelentette be a hírt, hangsúlyozva, hogy ennél modernebb és magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem is álmodhatnánk. A miniszter kiemelte, hogy a Genesys a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek piacán világszinten is meghatározó szereplő. A beruházás emellett a transzatlanti kapcsolatokat is erősíti, és a Donald Trump elnök hivatalba lépése óta ez a nyolcadik amerikai befektetés hazánkban.

Óriásberuházások egymás után

A Genesys projektje tökéletesen illeszkedik a már futó, történelmi jelentőségű beruházások sorába.

A BMW debreceni üzemében hamarosan megkezdődik az elektromos Neue Klasse modellek gyártása. A gyár már felvette az induló második műszakhoz szükséges 250 munkavállalót, és saját zöldáramot termelő erőművet is épít.

A kínai CATL akkumulátorgyára Debrecenben várhatóan az év végén vagy a jövő év elején kezdi meg a termelést, ezzel kulcsszerepet játszva a régió elektromosjármű-ellátási láncában.

A szegedi BYD-gyár építése is rohamtempóban halad, ahol a tervezett éves gyártási kapacitás 300 ezer autó. Az 5-ös főút bővítése is a gyár zökkenőmentes működését szolgálja.

Ezek a projektek nem csupán munkahelyeket és technológiai fejlődést hoznak, hanem erősítik a beszállítói hálózatokat, bővítik a helyi képzési programokat és növelik az ország vonzerejét a nemzetközi befektetők számára. Összességében a Genesys, a BMW, a BYD és a CATL beruházásai azt bizonyítják, hogy Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi gazdasági életben, és a jövőben is kulcsfontosságú szerepet fog játszani a globális high-tech iparban.